Alumnos del Conalep de Valladolid ponen en alto a Yucatán con reconocimientos nacionales

Dos estudiantes del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep), plantel Elvia Carrillo Puerto en Valladolid, pusieron en alto el nombre de esta institución al destacar a nivel nacional y obtener importantes reconocimientos por su esfuerzo, dedicación y desempeño durante su preparación académica.

Se trata de Isis Sherlyn Chablé Canché y Christian Jonatan Dzul Yam, quienes sobresalieron en la Presea Ing. Bernardo Quintana Arrioja 2026, uno de los reconocimientos que distingue a estudiantes por sus logros y aportaciones en diferentes ámbitos.

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Durante el ciclo escolar 2025-2026, ambos jóvenes demostraron sus capacidades y compromiso, lo que les permitió proyectar a nivel nacional el trabajo académico que se realiza en el Conalep Valladolid.

Isis Sherlyn Chablé Canché fue galardonada con la Medalla Ingenieros Civiles Asociados (ICA), en la categoría de Liderazgo Colectivo, como reconocimiento a su capacidad para inspirar, colaborar y generar un impacto positivo.

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Por su parte, Christian Jonatan Dzul Yam obtuvo Mención Honorífica en la categoría de Impacto Comunitario, por su compromiso y las acciones realizadas en beneficio del bienestar de su entorno.

Debido a estos logros, ambos estudiantes serán reconocidos durante la ceremonia nacional de premiación, que se llevará a cabo el 9 de octubre en las oficinas del Conalep, ubicadas en Metepec, Estado de México.

Al conocer la noticia, los jóvenes manifestaron su emoción y agradecimiento por el reconocimiento que recibirán, el cual consideraron fruto del esfuerzo y dedicación que mantuvieron durante el ciclo escolar anterior.