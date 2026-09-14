UAEM exige investigación con perspectiva de género por feminicidio de Claudia Tacoronte

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) expresó su “profunda indignación” por el feminicidio de Claudia Tacoronte Aguilera, estudiante española de 21 años de la Universidad de Granada que realizaba una estancia de intercambio académico en esa institución.

En un comunicado firmado por la rectora Viridiana Aydeé León Hernández, la universidad informó que la joven fue víctima de feminicidio en hechos ocurridos en la Casa de la Cultura de Cuautla y manifestó sus condolencias a familiares, amistades, compañeros y a la comunidad universitaria española.

La UAEM también se solidarizó con la Universidad de Granada, así como con el Gobierno y la sociedad de España.

UAEM pide investigación inmediata y con perspectiva de género

La institución demandó a la Fiscalía General del Estado de Morelos y a las autoridades competentes una investigación “inmediata, exhaustiva y con estricta perspectiva de género”.

El objetivo, señaló la universidad, es garantizar justicia y evitar la impunidad en el caso.

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La Fiscalía estatal ya investiga la muerte de Claudia Tacoronte bajo el protocolo de feminicidio, mientras continúan las diligencias para esclarecer lo ocurrido.

Universidad activó protocolos y mantiene contacto con la familia

La UAEM informó que, desde que tuvo conocimiento de los hechos, activó sus protocolos y mecanismos institucionales.

Entre las acciones se encuentra mantener abiertos los canales de comunicación y atención con la familia de Claudia Tacoronte, a través de la Universidad de Granada y de las autoridades consulares españolas.

La institución agregó que también atenderá los requerimientos que las autoridades realicen dentro del ámbito de sus atribuciones.

UAEM pide evitar versiones no confirmadas

La universidad hizo además un llamado a tratar la información relacionada con el caso con responsabilidad y sensibilidad.

Pidió evitar especulaciones, versiones no confirmadas o contenidos que puedan vulnerar la dignidad y privacidad de la víctima y de su familia.

La UAEM reiteró su solidaridad con la familia Tacoronte Aguilera y con las comunidades universitarias de México y España ante el asesinato de la estudiante.

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