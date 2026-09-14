Denuncian deficiencias en el transporte público de Progreso; hay unidades con asientos y pisos dañados

Habitantes de Progreso exigieron mejorar las condiciones del transporte público del municipio, al señalar que el deterioro de algunas unidades, la falta de horarios definidos y las prácticas de ciertos operadores afectan tanto a los usuarios como a la movilidad urbana.

De acuerdo con pobladores, de las más de 40 unidades que actualmente prestan servicio entre las colonias y comisarías del puerto, varias presentan desperfectos y falta de mantenimiento, situación que podría representar un riesgo para quienes utilizan diariamente el servicio.

Entre las deficiencias también se encuentra la emisión de gases visibles por los sistemas de escape de algunos vehículos, lo que genera preocupación entre los usuarios por la contaminación.

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María Ricalde, usuaria del transporte, señaló que las rutas que comunican a Chicxulub Puerto con Progreso y la conocida como ruta Cementerio requieren mayor atención. Explicó que algunas unidades cuentan con asientos rotos, pisos deteriorados y otros desperfectos que evidencian la falta de mantenimiento.

A las condiciones físicas de los vehículos se suman quejas relacionadas con la conducción de algunos operadores. Juan Solís Mena, vecino de la colonia Revolución, consideró necesario reforzar la capacitación de quienes manejan camiones urbanos y Combis, principalmente en atención al pasajero, respeto a las normas de tránsito y manejo preventivo.

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Según el vecino, algunos conductores presuntamente exceden los límites de velocidad, realizan maniobras riesgosas y compiten por el pasaje, conductas que podrían poner en peligro a usuarios, peatones y otros automovilistas.

En tanto, Josefina Uribe, habitante de Flamboyanes, señaló que el servicio hacia esa comisaría, así como Paraíso y San Ignacio, también presenta problemas debido a la falta de horarios establecidos y la poca frecuencia de las unidades.

Ante este panorama, los habitantes solicitaron a las autoridades municipales revisar las condiciones mecánicas de camiones y combis, además de supervisar sus emisiones contaminantes y regular los sitios de ascenso y descenso de pasajeros.