¿Cuándo será el último concierto de Jesse & Joy antes de su pausa?

El dúo mexicano Jesse & Joy hace una pausa en su trayectoria tras 21 años de carrera conjunta. Fue por medio de un comunicado que se explicaron las razones por las que no continuarán juntos, ante esto, gran parte de sus seguidores han cuestionado la fecha de su último concierto.

El encargado de dar a conocer la pausa fue Jesse Huerta quién usó sus redes sociales para explicar la razón detrás de su decisión de alejarse de los escenarios para enfocarse en proyectos personales y descansar de las dinámicas de gira; el músico aclaró que la medida busca priorizar su bienestar personal, espacio familiar y nuevos proyectos.

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¿Cuándo será el último concierto de Jesse & Joy?

Debido a que la pausa fue anunciada recientemente, se señaló que la agrupación cumplirá con las presentaciones y fechas de conciertos previamente pactadas en su agenda antes de hacer efectiva la pausa, esto implica que Jesse & Joy tendrá un último concierto antes de la separación.

El último concierto de Jesse & Joy programado antes de iniciar su pausa musical está agendado para el 17 de noviembre de 2026 en el recinto Electric Brixton de Londres, Gran Bretaña. Esta presentación marcará el cierre de los compromisos que la agrupación tendrá antes de que Jesse Huerta se aleje del proyecto.

Es importante mencionar que, aunque el proyecto musical que tiene más de dos décadas entra en receso, el músico no declaró una disolución definitiva del grupo y mantiene además agendados proyectos en solitario, por lo que es posible que Jesse & Joy regrese tiempo después.

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