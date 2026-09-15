Danna posa junto a Peso Pluma y fans de Kenia Os la señalan de ser “falsa amiga”

Una nueva controversia sacude al mundo del espectáculo tras el encuentro entre la cantante mexicana Danna y el exponente de corridos tumbados, Peso Pluma. Ambos artistas posaron para una fotografía, hecho que generó molestia entre los seguidores de Kenia Os.

Las imágenes de ambos artistas posando juntos durante un evento de moda celebrado en Nueva York, Estados Unidos se volvieron virales en plataformas digitales, un hecho que provocó una oleada de reacciones y que reavivaron viejos rumores de tensión dentro de la industria pop urbana mexicana.

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¿Por qué los fans de Kenia Os critican a Danna?

La interacción generó molestia entre los seguidores de la cantante Kenia Os, expareja sentimental de Peso Pluma. En redes sociales, diversos usuarios catalogaron a Danna como una "falsa amiga" bajo el argumento de que, dada la presunta cercanía que mantenía con Kenia, no debería posar de forma tan amigable con su expareja.

Frases como "las verdaderas amigas odian al ex" encabezaron las tendencias en X (antes Twitter). Ante los señalamientos, otra facción del público salió en defensa de Danna, argumentando que el encuentro ocurrió de manera casual dentro de un evento de carácter laboral y diplomático que exige cierta relación entre ambos.

Para amigas como ella mejor de lejos 😬 https://t.co/gCGPqKpGob — B (@bepretty97) September 15, 2026

Hasta la fecha, ninguno de los tres artistas involucrados ha emitido un comunicado o declaración oficial respecto a la polémica generada por la fotografía. Mientras la conversación continúa en el entorno digital, la situación deja expuesta la reacción de los fans ante las interacciones y vínculos personales de las figuras públicas.

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