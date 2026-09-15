Activistas de Playa del Carmen exigen renuncia del titular de SEMA por autorización ambiental de Alux 33

Activistas en Playa del Carmen exigen la renuncia del secretario de Ecología y Medio Ambiente de Quintana Roo, Óscar Rébora Aguilera, que contradice la NOM-022-Semarnat-2003 y que despierta sospechas de corrupción, la ciudadanía exige transparencia y su renuncia, la defensa de los ecosistemas debe estar por encima de cualquier negocio inmobiliario, señalo el activista, Cristóbal Carreón.

Los activistas lanzan la petición ciudadana en la cuenta de change.org para pedir la cabeza de Rébora Aguilera, ya que el papel de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente debería ser claro, garantizar la conservación de los recursos naturales y velar por el cumplimiento de las normas ambientales.

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Sin embargo, el secretario Rébora Aguilera ha demostrado una preocupante incongruencia entre su función y sus actos, y este proceder no solo afecta a los quintanarroenses, quienes podrían ver comprometida la salud de sus costas y la calidad de vida en sus comunidades, sino también a todos los mexicanos, pues los manglares son patrimonio nacional y su pérdida repercute en la resiliencia ambiental del país entero, refieren.

El activista Roger de la Mora dijo que en Quintana Roo están matando los ecosistemas ante la complacencia de las autoridades de Medio Ambiente de Quintana Roo, lo que se presume que los manglares tienen un precio.

Por su parte la activista Liliana Flores, también coincidió de los presuntos actos de corrupción en la que está relacionado Rébora Aguilera, al callar ante la tala indiscriminada de la vegetación.

Al respecto, el activista Cristóbal Carreón, explicó que lanzan esta petición de destitución por traición al manglar, crítica ciudadana al proceder del titular de la Sema, en Quintana Roo, los ecosistemas costeros representan no solo un patrimonio natural invaluable, sino también un escudo vital contra los efectos del cambio climático.

Los manglares son reconocidos por su capacidad de proteger las costas, albergar biodiversidad y capturar carbono, y están protegidos por la NOM-022-SEMARNAT-2003, que establece lineamientos estrictos para evitar su destrucción.

Sin embargo, relató que la reciente autorización del proyecto condominal Alux 33 en un área de manglar en Puerto Morelos, ha encendido las alarmas ciudadanas, y pone en duda la integridad del secretario de Ecología y Medio Ambiente del estado, Óscar Rébora Aguilera, refirió.

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Además, la autorización de este proyecto no puede ser vista como un simple trámite administrativo, se trata de una decisión que contradice la legislación ambiental vigente y que en la práctica, abre la puerta a la devastación de un humedal costero, por ello, nos preguntamos ¿cómo es posible que la autoridad encargada de proteger los ecosistemas haya avalado un proyecto que amenaza directamente?, aunque dolorosa, parece apuntar hacia un proceder marcado por la corrupción y la falta de compromiso con el interés público.

El activista Roger de la Mora dijo que es reprobable lo que está en Quintana Roo, la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente debería ser claro en garantizar la conservación de los recursos naturales y velar por el cumplimiento de las normas ambientales. Sin embargo, ha demostrado una preocupante incongruencia entre su función y sus actos.