Asesinan a niño de 4 años en Xalapa, Veracruz; detienen en flagrancia a tres personas

A través de un comunicado, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz dio a conocer que fueron detenidas en flagrancia tres personas: Ana Susana “N”, Fernanda “N” y Gilberto “N”, como probables responsables de los delitos de homicidio doloso calificado y hechos vinculados a la desaparición cometida por particulares en agravio de una víctima menor de edad.

Estas detenciones fueron resultado de acciones operativas e investigación, y los elementos de la Policía Ministerial adscritos a la Fiscalía Especializada para la Atención de Denuncias por Personas Desaparecidas lograron la detención de los tres probables responsables.

“De acuerdo con los datos integrados en la carpeta de investigación, los acontecimientos ocurrieron el 13 de septiembre del presente año, cuando la víctima fue reportada como desaparecida, por lo que se activaron los protocolos correspondientes y se desarrollaron diversos actos de investigación, entre ellos labores de búsqueda y vigilancia, análisis de videograbaciones, obtención de datos relacionados con líneas telefónicas y otras diligencias ministeriales”.

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“Asimismo, con previa autorización judicial, el 14 de septiembre fueron realizados cateos en tres inmuebles ubicados en la ciudad de Xalapa, donde fueron asegurados diversos indicios que quedaron incorporados a la carpeta de investigación correspondiente”, detalló la Fiscalía en el documento.

Las investigaciones continuaron y fue este 15 de septiembre cuando se localizó a la víctima sin vida, en el interior de un inmueble ubicado en la colonia Benito Juárez de Xalapa, en donde fueron detenidos en flagrancia Ana Susana “N”, Fernanda “N” y Gilberto “N”, quienes fueron puestos a disposición del órgano jurisdiccional correspondiente.