Aleks Syntek se enoja en concierto del Grito de Independencia

Aleks Syntek se enojó y regañó al público durante su presentación gratuita de la noche del 15 de septiembre de 2026 en la explanada de la Alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México, luego de que varios asistentes interrumpieran para pedirle canciones que no eran de su repertorio.

Cuando alguien del público le gritó pidiendo un tema de Marco Antonio Solís "El Buki" o de Juan Gabriel, Syntek respondió molesto: “Entre más me digas eso, menos voy a cantar, güey... pídanme mías”.

😳🎤 ¡Aleks Syntek de nuevo la hace! Y en esta ocasión terminó enojado y molesto durante su presentación de ayer en la Alcaldía Benito Juárez, donde se presentó con motivo del Grito de Independencia 🇲🇽🎆.



Todo iba muy bien hasta que se armó el dime y direte entre el intérprete… pic.twitter.com/SsBhcHX951 — Raul Gutierrez🇲🇽 (@raulgtzoficial) September 16, 2026

El cantante aprovechó el espacio para reprocharle a la audiencia que no lo defiendan ante las "funas" y críticas constantes que recibe en internet por sus posturas en contra del reguetón.

Ante la tensión generada y los roces directos con la gente, reportes en redes señalan que el artista terminó concluyendo y abandonando el escenario antes del tiempo previsto.