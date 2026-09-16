Aleks Syntek se enoja en concierto del Grito de Independencia

Aleks Syntek se enojó y regañó al público durante su presentación gratuita de la noche del 15 de septiembre de 2026 en la explanada de la Alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México, luego de que varios asistentes interrumpieran para pedirle canciones que no eran de su repertorio.
Cuando alguien del público le gritó pidiendo un tema de Marco Antonio Solís "El Buki" o de Juan Gabriel, Syntek respondió molesto: “Entre más me digas eso, menos voy a cantar, güey... pídanme mías”.
El cantante aprovechó el espacio para reprocharle a la audiencia que no lo defiendan ante las "funas" y críticas constantes que recibe en internet por sus posturas en contra del reguetón.
Ante la tensión generada y los roces directos con la gente, reportes en redes señalan que el artista terminó concluyendo y abandonando el escenario antes del tiempo previsto.