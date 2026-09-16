Evitan policías estatales invasión de vivienda en la Supermanzana 25 de Cancún; detienen a tres probables responsables

Un intento de invasión de un domicilio en la Supermanzana 25 fue frustrado por elementos de la Policía Estatal, ante el aviso oportuno que realizaron los vecinos, al ver que tres hombres ingresaron a un inmueble desocupado.

Uno de los habitantes tomó evidencia de la situación, a través de un video que tomó con su teléfono celular y solicitó el auxilio de las corporaciones policíacas por el allanamiento de morada en la calle Marañón que se estaba cometiendo en el transcurso de la noche.

Ante el llamado de ayuda que realizaron los vecinos al número de emergencias 911, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) con el apoyo de oficiales de la Secretaría de Marina Armada de México procedieron a retirar a los intrusos de la vivienda.

Las primeras versiones señalaron que dos de los presuntos responsables son de origen extranjero y uno es mexicano, quienes fueron subidos a una patrulla de la Policía Estatal para los trámites correspondientes de la puesta a disposición ante el Ministerio Público.

De manera preliminar, los vecinos dijeron a los policías que los tres sujetos forzaron la cerradura de la reja de entrada de un domicilio que se encuentra desocupado, con la intención de tomar posesión del inmueble.

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Al verse descubiertos, los presuntos intrusos argumentaron a algunos vecinos que supuestamente que estaban acompañados por el dueño de la propiedad, quien les había autorizado ocupar el inmueble con el pago de una renta, pero no pudieron comprobar esta situación.

Una cuarta persona que presuntamente participaba en el ilícito se retiró en una motocicleta antes de la llegada de los policías.

Los elementos procedieron a la detención de los presuntos invasores, quienes serían puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado, por su probable participación en el delito de allanamiento de morada o intento de despojo.

Algunos habitantes comentaron a los policías que en esta parte céntrica de la ciudad hay varias casas abandonadas, las cuales se encuentran en riesgo constante de ser invadidas por personas relacionadas posiblemente con conductas ilícitas.