Acusan a Mariana Treviño de Mentiras All Stars de golpear a mujer del staff

La actriz mexicana Mariana Treviño se encuentra en medio de una polémica tras la difusión de versiones que señalan un altercado físico tras bambalinas en la producción teatral ‘Mentiras All Stars’. Fue en redes sociales que se señaló a la actriz de haber agredido a una vestuarista durante su presentación en California.

De acuerdo con la publicación, Treviño habría golpeado a la mujer del staff. Este señalamiento surgió después de una función que se caracterizó por reportes de fallas técnicas entre los que destacan algunos problemas de audio, elevadores y cambios escénicos.

¿Cómo fue la supuesta agresión de Mariana Treviño a la vestuarista?

La publicación que fue compartida por La Tía Sandra en su cuenta oficial de X (antes Twitter), señalan que Mariana Treviño habría agredido físicamente a una integrante del equipo de vestuario durante una de las fechas de la gira de ‘Mentiras All Stars’ en Los Ángeles, California.

La versión indica que el incidente se originó por un desacuerdo sobre prendas de vestir, lo que desencadenó una discusión que presuntamente derivó en una cachetada por parte de la intérprete hacia la vestuarista. A raíz de esto, trascendió que la producción había ajustado la participación de Treviño en las siguientes fechas programadas del musical.

🚩Aseguran que MARIANA TREVIÑO cacheteó a la vestuarista de la obra "Mentiras All Stars" en en el YouTube Theater de Los Ángeles (Inglewood), California.



Por ésta razón, la actriz PAOLA GÓMEZ estará haciendo algunas funciones.



No es la primera vez que sucede esto: Mariana… pic.twitter.com/rBBFzT30NU — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) September 21, 2026

También se señaló que se incorporó a la actriz Paola Gómez para cubrir sus funciones de forma temporal. Hasta el momento, ni la producción de ‘Mentiras All Stars' ni Mariana Treviño han emitido un comunicado formal para confirmar o desmentir las acusaciones vertidas en redes sociales.

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