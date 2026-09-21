Termina destrozada camioneta de lujo tras choque con transporte colectivo en Cancún

Un fuerte accidente se registró la noche de este lunes en el cruce de las avenidas Tulum con Nichupté, en donde una unidad de transporte colectivo impactó a una camioneta de lujo que circulaba con exceso de velocidad, la cual terminó completamente destrozada en el área del camellón lateral, en donde derribó parte de un árbol y de una palmera.

A pesar de la magnitud del percance, elementos de la Dirección de Tránsito Municipal reportaron que no hubo personas lesionadas, ya que la camioneta, tipo Urvan, utilizada para el servicio de transporte colectivo, no llevaba pasajeros en ese momento y el chofer salió ileso, después de colisionar contra la base del semáforo en ese cruce.

Después del aparente impacto que recibió en uno de sus costados, la camioneta de lujo, marca BMW, se salió de control y avanzó más de 100 metros en el área del camellón lateral de la avenida Tulum, frente al hotel Ibis y prácticamente “voló” algunos metros, con lo que cortó la parte superior de un árbol y cayó con la parte posterior sobre una palmera y el cable tensor de un poste del tendido eléctrico.

En el vehículo particular viajaban dos jóvenes, quienes salieron ilesos y fueron trasladados a la base de la Dirección de Tránsito Municipal para el deslinde de responsabilidades junto con el chofer de la unidad de la empresa Transporte Terrestre Estatal con número 209.

El aparatoso accidente fue reportado poco antes de las 21:00 horas, cuando aparentemente la camioneta de transporte salió de la avenida Nichupté, y colisionó el costado posterior derecho del vehículo de lujo que circulaba sobre la avenida Tulum, en el sentido hacia el Aeropuerto Internacional de Cancún, sin que se haya precisado quién tenía la luz verde del semáforo.

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El chofer de la unidad de la empresa TTE colisionó contra la base del semáforo, mientras la camioneta de lujo avanzó fuera de control sobre el área del camellón lateral, hasta terminar su marcha con la parte sobre el cable tensor de un poste de la Comisión Federal de Electricidad.

La camioneta marca BMW resultó con severos destrozos y con el desprendimiento del neumático derecho, mientras que el vehículo de transporte colectivo terminó con daños en la parte frontal.

Elementos de la Dirección de Tránsito Municipal cerraron la circulación en los carriles laterales de la avenida Tulum, mientras bomberos realizaban el retiro de las ramas del árbol que cayeron sobre la cinta asfáltica, para las posteriores maniobras para retirar la camioneta particular.

Durante las labores de los cuerpos de emergencia, el tráfico vehicular se vio afectado en esta parte de las avenidas Tulum y Nichupté.