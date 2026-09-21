PAN designa a Mauricio Vila como coordinador de seguimiento a propuestas electorales

La dirigencia nacional del Partido Acción Nacional (PAN), encabezada por Jorge Romero Herrera, oficializó la creación de la nueva área estratégica llamada Coordinación México, Nuevas Ideas y Soluciones, designando al senador y exgobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, como su titular.

Esta encomienda nacional tiene como objetivo principal articular, difundir y dar seguimiento territorial a la plataforma de iniciativas y propuestas legislativas y electorales del partido de cara a los próximos procesos electorales, siendo un papel de suma importancia para el senador y el partido.

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Como parte de esta labor, Vila Dosal realizará giras de trabajo por las 32 entidades del país para entablar un diálogo directo con la ciudadanía, consolidar la estrategia legislativa del partido político e impulsar las propuestas que el PAN presentará en el Congreso de la Unión.

Tras su nombramiento al frente de la Coordinación México, Nuevas Ideas y Soluciones, Mauricio Vila Dosal y la dirigencia del PAN destacaron que esta estrategia busca posicionar al partido rumbo a las elecciones intermedias de 2027, apostando por el contacto ciudadano y propuestas legislativas concretas.

Vila subrayó que la meta es demostrar que el partido no solo se limita a la oposición discursiva: “Queremos que quede claro: Acción Nacional propone, escucha y busca soluciones para México. Que no vayan a decir que el PAN solo sabe criticar”.

La coordinación se encargará de difundir y dar seguimiento territorial a un paquete de 111 propuestas legislativas que el PAN impulsa en el Congreso de la Unión. Entre los proyectos que encabezará Vila destaca la propuesta económica para exentar del pago de Impuesto Sobre la Renta (ISR) a las personas que ganen menos de 2 mil pesos.

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