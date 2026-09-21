Adrián Marcelo habla sobre su exesposa con Shanik Berman: “Todos los días la extraño” 

En una reciente conversación emitida en el podcast del creador de contenido regiomontano junto a la periodista Shanik Berman, Adrián Marcelo abrió su corazón respecto a su situación sentimental tras su divorcio de Karina Puente. Durante la charla, el conductor confesó abiertamente que aún piensa en su expareja, asegurando que aún la extraña.

Junto con esto, el regiomontano expresó lo difícil que fue el proceso de separación, además de señalar que aún tiene fotos de su expareja en su celular. Aunque la periodista sugirió al creador de contenido buscar a Puente, Marcelo aclaró que no existen planes de reconciliación.

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Adrián Marcelo admite que extraña a Karina Puente

El momento ocurrió cuando Shanik Berman sugirió de manera incisiva que el divorcio se debía a que su esposa “ya no le servía”. Adrián Marcelo rechazó de inmediato esa versión y respondió enfático: “No, no, para nada. La extraño. Te doy la exclusiva aquí en mi podcast: todos los días extraño a mi… y todavía en el celular me salen fotos”.

Ante la revelación, la periodista le aconsejó buscar a Puente para intentar retomar la relación. Sin embargo, el conductor aclaró que actualmente no mantienen ningún tipo de comunicación y puntualizó: “No hay contacto, Shanik”. Aunque reflexionó sobre la sugerencia de buscarla diciendo que “tal vez debería ser”, no confirmó que exista un plan de reconciliación.

En la misma entrevista, el regiomontano compartió lo difícil que fue el proceso inicial de la separación, relatando que tras el rompimiento terminó refugiándose de manera temporal en casa de sus padres para sobrellevar la vulnerabilidad emocional. Por su parte, Karina Puente ha mantenido reserva respecto a estas declaraciones, sin emitir posturas públicas.

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