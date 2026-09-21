Campesinos de Bécal bloquean accesos al gasoducto Mayakan por disputa sobre convenio

Decenas de campesinos del núcleo ejidal de Bécal tomaron la decisión de bloquear los principales accesos a los tramos del gasoducto MAYAKAN en Bécal hasta que los ingenieros lleguen a las inmediaciones para dialogar sobre un convenio que realizo con el ex comisario saliente quien a pesar de que ya tenia mas de dos meces de haber dejado el cargo acudió anlas oficinas de MAYAKAN en la ciudad de Mérida donde firmaron dichos acuerdos donde solo se habla de un cheque sin embargo no especifican el monto, por lo que piden se esclarezca dicha situación para que se libere el tramo y continúen con los trabajos.

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Los anterior lo dio a conocer el comisario ejidal de Bécal José Eusebio Uc BoorqueUc quien agrego que su antecesor José Luis Armando Chi Uc y su comitiva firmaron de conformidad el acta manifestando estar de acuerdo, haciendo el pasar por presidente, secretario y Tesorero a pesar de haber vencido el dia 22 de mayo del 2025, por lo que usurparon un cargo que no les correspondía, es por ello las consecuencias del bloqueo del acceso a los trabajadores d mayakan en el tramo de Bécal.

Por su parte la apoderada legal del ejido Claudia Guadalupe Ku León aseguró que solo quieren un diálogo con los representantes de Mayakan para aclarar una anomalías grabes en los convenios realizados por las personas ya mencionada y aso evitar llegar a un juicio y afectar los trabajos en este tramo, la licenciada aseguro que el contrato de servidumbre de paso con la empresa Mayakan no se encuentra valido ente el tribunal agrario tal y como lo marca la ley de hidrocarburos en el articulo 105, aplicable en ese momento, es por ello que buscan el dialogo para llegar en buenos acuerdos antes de llegar a un juicio.

De no acceder al diálogo los campesinos mencionaron que el bloqueo seguirá hasta que Mayakan acceda al diálogo con el ejido y la apoderada del ejido de los contrario se tomarán otras medidas de presión, ya que los campesinos se exponen al cruzar la carretera federal frente al parador turístico donde se encuentra la entrada principal de los trabajos del Gasoducto, por lo que culpan a la empresa de llegar a ocurrir algún accidente con algún campesino al cruzar la carretera federal.