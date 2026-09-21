Fuerte choque entre dos Kia deja cuantiosos daños en la Justo Sierra

Durante esta tarde se registró un aparatoso accidente de tránsito entre dos vehículos particulares en las inmediaciones de la colonia Justo Sierra, donde, pese a la fuerza del impacto, no se reportaron personas lesionadas.

El percance ocurrió sobre el cruce de calle Camarón con calle 74, sitio donde quedaron involucrados dos automóviles de la marca Kia, cuyos conductores tuvieron que solicitar la intervención de sus respectivas compañías aseguradoras para determinar la responsabilidad y reparar los daños ocasionados.

De acuerdo con los primeros reportes recabados en el lugar y la posición final de las unidades, el conductor de un Kia color plata, con placas DHW-861-C del estado de Campeche, circulaba sobre la calle Camarón con dirección hacia el Panteón Nuevo.

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Al llegar al cruce con la calle 74, presuntamente continuaba su trayectoria cuando de manera imprevista salió un Kia K3 color blanco, con placas JWC-339-A del estado de Jalisco, cuyo conductor intentaba incorporarse a la vialidad.

Durante la maniobra se produjo el fuerte impacto, cuando la segunda unidad terminó chocando contra el costado derecho del automóvil Kia color plata.

La colisión provocó cuantiosos daños materiales en ambas unidades, principalmente en las zonas donde se produjo el contacto, además de que uno de los carriles de circulación quedó parcialmente bloqueado, generando algunas complicaciones para los automovilistas que transitaban por el sector.

A pesar de lo aparatoso del accidente, no se registraron personas lesionadas, por lo que no fue necesario realizar traslados hospitalarios.

Elementos de seguridad vial acudieron al sitio para tomar conocimiento del hecho y regular la circulación, mientras que los conductores permanecieron en el lugar para resolver la situación.

Finalmente, ambos involucrados llegaron a un acuerdo mediante sus respectivas compañías de seguros, por lo que, tras realizarse los procedimientos correspondientes, las unidades fueron retiradas de la zona y la vialidad quedó nuevamente liberada.