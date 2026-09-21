Doble homicidio en Isla Aguada: identifican a las víctimas halladas bajo un puente; esto se sabe del caso

Autoridades ministeriales identificaron a las dos personas localizadas sin vida la noche del domingo bajo un puente de la Villa y Pueblo Mágico de Isla Aguada, en un hecho violento que mantiene en alerta a la comunidad.

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Las víctimas fueron identificadas como Anel Cahuich Canché y Ángel Rosas, alias “La Picha”, quienes, de acuerdo con los primeros reportes, presentaban impactos de arma de fuego en la cabeza.

Ambos cuerpos fueron encontrados sobre un camino de terracería, a un costado de una motocicleta en la que presuntamente se desplazaban minutos antes de ser atacados. La zona fue acordonada por elementos de seguridad, mientras agentes ministeriales y personal especializado realizaron las diligencias correspondientes.

Entre las líneas que podrían ser analizadas por las autoridades se encuentra la posibilidad de un ajuste de cuentas relacionado con la presunta venta y distribución de estupefacientes, particularmente de la droga conocida como “cristal”. Esta hipótesis surge a partir de versiones que comenzaron a circular entre habitantes de Isla Aguada tras conocerse el doble homicidio.

No obstante, hasta el momento dicha versión no ha sido confirmada oficialmente por la Fiscalía, por lo que será mediante las investigaciones y los indicios recabados en el lugar como se determine el móvil real del ataque.

La Fiscalía integra una carpeta de investigación por el doble homicidio y busca establecer cómo ocurrieron los hechos, identificar a los responsables y determinar si las víctimas tenían algún vínculo con actividades ilícitas o si el crimen obedeció a otra circunstancia.

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El doble asesinato ha generado preocupación entre habitantes de Isla Aguada, principalmente por tratarse de una comunidad con importante actividad turística. El hecho también ha encendido las alertas respecto a las condiciones de seguridad de la localidad y la necesidad de reforzar las acciones preventivas.

Por ahora, no se ha informado oficialmente sobre personas detenidas relacionadas con el crimen. Las investigaciones continúan y será la autoridad ministerial la encargada de confirmar o descartar la hipótesis de un posible ajuste de cuentas.