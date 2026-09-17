Adrián Marcelo le manda mensaje a Gala Montes tras polémica

Adrián Marcelo le envió un mensaje de apoyo y buenos deseos a Gala Montes tras ser cuestionado por la prensa en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) en septiembre de 2026, confirmando que ambos limaron asperezas y mantienen contacto privado

El influencer regiomontano señaló que espera que la actriz se encuentre bien de salud y de ánimo ante los recientes escándalos que protagoniza en redes sociales.

Confirmó que ambos han intercambiado mensajes de manera privada para bajar la tensión de los conflictos que arrastraban desde su participación en La Casa de los Famosos México.

Comentó que prefiere no emitir juicios médicos sobre la actriz, pero sugirió con ironía que ojalá todo lo visto en internet sea una estrategia publicitaria para impulsar su carrera musical.