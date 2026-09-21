¿De qué murió Presley Gerber? Señalan posible sobredosis como causa del deceso

Presley Gerber, modelo e hijo mayor de la supermodelo Cindy Crawford y del empresario Rande Gerber, perdió la vida este domingo 20 de septiembre de 2026 a los 27 años de edad. El joven se encontraba internado en un centro de rehabilitación en Santa Mónica, California, cuando sufrió un colapso, siendo declarado muerto a las 09:45 horas.

Un reporte de la ciudad de Santa Mónica, sugiere que el motivo del fallecimiento del joven habría sido un paro cardíaco, mismo que fue desencadenado por una supuesta sobredosis. Causa que ha tomado fuerza en redes sociales debido a que su hermana, Kaia Gerber, señaló hace un mes que su hermano enfrentaba una batalla contra sus adicciones.

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¿Qué se sabe del fallecimiento de Presley Gerber?

El Departamento de Policía de Santa Mónica asumió la responsabilidad de la investigación para determinar los acontecimientos previos al colapso, mientras que el Departamento del Médico Forense del Condado de Los Ángeles procesa el caso. Los reportes de las autoridades señalan que la investigación preliminar se centra en una posible sobredosis.

A pesar de que las autoridades han señalado la sobredosis como posible causa de muerte de Presley Gerber. El dictamen toxicológico final tomará varias semanas antes de ser emitido oficialmente por el médico forense, por lo que la causa oficial ha sido determinada de manera definitiva.

El joven modelo, había enfrentado problemas continuos de salud mental y abuso de sustancias. Recientemente, su hermana Kaia Gerber había hecho referencia en entrevistas al impacto y apoyo familiar ante estas complicaciones de salud que llevaron a Presley a ser internado en un centro de rehabilitación.

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