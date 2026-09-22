Mariana Treviño es señalada de haber “cacheteado” a personal del staff de ‘Mentiras All Stars’

La polémica se hace presente en la obra de teatro ‘Mentiras All Stars’, después de que se diera a conocer que en la presentación del 19 de septiembre en el YouTube Theater de Inglewood, California. La actriz Mariana Treviño, quien es la encargada de darle vida a ‘Lupita’, fue señalada de un altercado por un cambio de vestuario.

La información fue revelada por el periodista Jorge Carbajal, quien en su programa ‘En Shock’, comentó algunas cuestiones sobre la polémica situación.

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¿Qué sucedió con Mariana Treviño?

De acuerdo con lo que se mencionó, las cosas pasaron mientras la actriz se cambiaba de vestuario durante la función, pero tuvo un desacuerdo con la vestuarista, lo que habría ocasionado su polémica reacción.

"Los que estaban hasta la orillita, los que estaban del lado del biombo, no que empiezan a ver cómo Mariana Treviño se empieza a cachetear a la vestuarista ahí atrás del biombo, la cacheteo, la empujo y todo. Sí, Mariana Treviño, no te hagas ojo de hormiga ni salgas a decir que lo que estoy contando es mentira, sí cacheteaste a la vestuarista"

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Ante este acto de agresión, la mujer decidió dejar su puesto de trabajo para ir con la producción, quienes decidieron continuar sin la actriz para la próxima función del 8 de noviembre en el Auditorio Nacional.

Después, comenzó a circular que Paola Gómez sería el reemplazo de Mariana Treviño en algunas funciones, hasta el momento no se tiene más información al respecto.

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