Desaparece Juan Dueñas Medrano en Chetumal; activan ficha de búsqueda

La Fiscalía General del Estado (FGE) activó la Alerta 96/FDS/2026 para solicitar el apoyo de la ciudadanía en la búsqueda y localización de Juan Dueñas Medrano, de 56 años, quien fue visto por última vez el pasado 12 de septiembre en esta capital, municipio de Othón P. Blanco.

De acuerdo con la ficha de búsqueda difundida por la corporación, la denuncia por su desaparición fue presentada el 21 de septiembre, nueve días después de los hechos, y hasta el momento se desconoce su paradero.

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Familiares del hombre relataron que Juan Dueñas Medrano salió de su domicilio en Chetumal el 12 de septiembre y no volvió a regresar, sin que desde entonces se tenga información sobre él. "Estamos muy preocupados y como familia solo queremos saber dónde está y poder encontrarlo", expresaron sus allegados a través de un mensaje difundido públicamente, con el que solicitaron la colaboración de quien pudiera tener algún dato sobre su paradero.

La descripción física proporcionada por la Fiscalía señala que se trata de un hombre de nacionalidad mexicana, tez blanca, complexión robusta, con una estatura de 1.85 metros y un peso aproximado de 90 kilogramos. Es calvo y tiene los ojos grandes de color verde.

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Entre las señas particulares detalladas en la alerta se encuentra una cicatriz a la altura del estómago y a un costado del mismo, derivada de una cirugía, así como distintos tatuajes: en el brazo izquierdo porta el dibujo de un león con geometría y una estrella cubierta con geometría, mientras que en el antebrazo derecho tiene tatuado el dibujo de un colibrí.

La Fiscalía General del Estado hizo un llamado a la población para que, en caso de contar con algún dato relacionado con el paradero de esta persona, se comunique al número telefónico (983) 835 0050, extensión 1132.