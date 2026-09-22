Ayuntamiento de Mérida anuncia beca para universitarios: dará 2 mil pesos cada dos meses y así se puede acceder

El Ayuntamiento de Mérida abrió la convocatoria para la Beca de Excelencia Universitaria 2026-2027, un apoyo dirigido a jóvenes que cursan estudios profesionales y que mantienen un buen desempeño académico.

El programa contempla a estudiantes de universidades públicas y privadas que residan en el municipio de Mérida.

Durante su reunión semanal con representantes de los medios de comunicación, la presidenta municipal Cecilia Patrón Laviada destacó que el objetivo es ampliar las oportunidades para que las familias meridanas puedan continuar apoyando la formación profesional de sus hijos.

La beca busca beneficiar tanto a jóvenes que estudian en instituciones públicas como a quienes cursan su carrera en universidades privadas, particularmente en casos donde las familias realizan un esfuerzo económico para mantener sus estudios.

¿Cuánto dinero entrega la Beca de Excelencia Universitaria de Mérida?

De acuerdo con el director de Bienestar Humano, Jesús Pérez Ballote, la Beca de Excelencia Universitaria otorgará un apoyo de 2 mil pesos bimestrales durante el ciclo escolar 2026-2027.

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El programa está dirigido a estudiantes que vivan dentro del municipio de Mérida y que cumplan con los requisitos académicos y socioeconómicos establecidos en la convocatoria.

Requisitos para solicitar la Beca de Excelencia Universitaria 2026-2027

Entre los principales requisitos para los estudiantes interesados se encuentran:

Tener un promedio superior a 9.0 .

. No adeudar materias de ciclos anteriores.

Ser alumno regular.

Cursar a partir del segundo año de universidad .

. No encontrarse en el último grado de la carrera.

Residir dentro del municipio de Mérida.

Comprobar que el ingreso familiar se encuentra dentro del límite establecido en la convocatoria.

La beca está disponible para estudiantes de instituciones de educación superior públicas y privadas, siempre que cumplan con las condiciones establecidas.

¿Cuándo y dónde registrarse para la beca universitaria de Mérida?

El registro para la Beca de Excelencia Universitaria 2026-2027 comenzará el 24 de septiembre a las 9:00 horas y permanecerá abierto hasta el 25 de septiembre a las 17:00 horas.

Las y los estudiantes interesados deberán realizar el trámite en línea a través del sitio oficial del Ayuntamiento de Mérida:

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Registro de la Beca de Excelencia Universitaria

Para realizar el proceso será necesario contar con un correo electrónico válido, ya que por ese medio se notificará a los aspirantes la fecha para entregar la documentación.

¿Qué documentos se necesitan para solicitar la beca?

Después de completar el registro, los aspirantes recibirán un folio y los formatos necesarios para integrar su solicitud y estudio socioeconómico.

Posteriormente, el Ayuntamiento notificará mediante correo electrónico la fecha, horario y sede para presentar la documentación correspondiente, entre la que se encuentra:

Acta de nacimiento.

CURP.

INE vigente.

Comprobantes de ingresos.

Constancia de estudios con promedio final.

Una vez que concluya la revisión de los expedientes, la administración municipal notificará a los estudiantes que hayan sido seleccionados para recibir el apoyo económico.