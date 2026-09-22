Síguenos

Última hora

Campeche

Desaparece Juan Dueñas Medrano en Chetumal; activan ficha de búsqueda

Internacional

Trump asegura que “la seguridad llegará a México” y destaca relación con el Gobierno de Sheinbaum

Donald Trump aseguró ante la ONU que la seguridad llegará a México y destacó su relación con el Gobierno de Sheinbaum, aunque volvió a cuestionar el control de los cárteles.

Jesús García

Por Jesús García

22 de sept de 2026

2 min

Compartir

Redimensionar texto

Donald Trump afirmó ante la ONU que la seguridad y la protección llegarán a México.
Donald Trump afirmó ante la ONU que la seguridad y la protección llegarán a México. / Especial

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que la protección y la seguridad llegarán a México, al tiempo que destacó la relación que mantiene su administración con el Gobierno mexicano y los avances alcanzados entre ambos países.

La salida ocurrió después de que Trump endureciera su discurso contra La Habana y sostuviera que el gobierno cubano enfrenta una presión sin precedentes por parte de Washington

Noticia Destacada

Delegación de Cuba abandona Asamblea de la ONU tras discurso de Trump contra la isla

Las declaraciones fueron realizadas este martes 22 de septiembre durante su intervención en el debate general del 81 periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, celebrado en Nueva York.

“Estoy muy orgulloso de decirles que mantenemos una relación muy buena con el Gobierno mexicano. Hemos logrado grandes avances”, afirmó el mandatario estadounidense, quien añadió que las autoridades mexicanas tampoco quieren la presencia de los cárteles.

Trump sostuvo que, cuando se alcance ese objetivo, toda la región se convertirá en un lugar más seguro para vivir y prosperar. Sin embargo, durante su mensaje no anunció una fecha, operación o medida específica relacionada con su afirmación sobre la llegada de seguridad y protección a México.

Trump acusa a México de ser epicentro de la violencia de los cárteles

En el mismo discurso, el presidente estadounidense calificó a México como el “epicentro” de la violencia generada por los cárteles y pidió al Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum recuperar el control del territorio frente a las organizaciones criminales.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos

Noticia Destacada

Donald Trump acusa en la ONU que México es el ‘epicentro’ de la violencia de los cárteles

Trump también consideró inaceptable que Estados Unidos comparta una frontera de aproximadamente 3 mil 220 kilómetros con un territorio que, según sus palabras, se encuentra bajo el control de grupos delictivos.

Las declaraciones se producen en medio de las presiones estadounidenses para ampliar la cooperación contra el narcotráfico. El Gobierno de México ha defendido la coordinación bilateral, pero ha rechazado cualquier acción que vulnere la soberanía nacional.

JGH