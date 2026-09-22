Trump asegura que “la seguridad llegará a México” y destaca relación con el Gobierno de Sheinbaum

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que la protección y la seguridad llegarán a México, al tiempo que destacó la relación que mantiene su administración con el Gobierno mexicano y los avances alcanzados entre ambos países.

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Las declaraciones fueron realizadas este martes 22 de septiembre durante su intervención en el debate general del 81 periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, celebrado en Nueva York.

“Estoy muy orgulloso de decirles que mantenemos una relación muy buena con el Gobierno mexicano. Hemos logrado grandes avances”, afirmó el mandatario estadounidense, quien añadió que las autoridades mexicanas tampoco quieren la presencia de los cárteles.

Trump sostuvo que, cuando se alcance ese objetivo, toda la región se convertirá en un lugar más seguro para vivir y prosperar. Sin embargo, durante su mensaje no anunció una fecha, operación o medida específica relacionada con su afirmación sobre la llegada de seguridad y protección a México.

"La protección y la seguridad llegarán a México. Estoy muy orgulloso de decirles que mantenemos una relación muy buena con el Gobierno mexicano. Hemos logrado grandes avances. Ellos tampoco quieren a los carteles. Y cuando llegue ese día, toda esta región será un lugar mejor, más… pic.twitter.com/1SIDgBeLtl — Embajada de EE.UU. en México (@USEmbassyMEX) September 22, 2026

Trump acusa a México de ser epicentro de la violencia de los cárteles

En el mismo discurso, el presidente estadounidense calificó a México como el “epicentro” de la violencia generada por los cárteles y pidió al Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum recuperar el control del territorio frente a las organizaciones criminales.

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Trump también consideró inaceptable que Estados Unidos comparta una frontera de aproximadamente 3 mil 220 kilómetros con un territorio que, según sus palabras, se encuentra bajo el control de grupos delictivos.

Las declaraciones se producen en medio de las presiones estadounidenses para ampliar la cooperación contra el narcotráfico. El Gobierno de México ha defendido la coordinación bilateral, pero ha rechazado cualquier acción que vulnere la soberanía nacional.

JGH