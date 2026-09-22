Activista recibe sentencia de 80 años: Buscaba a su hermano desaparecido y terminó detenida por secuestro en Cancún

Hilda de la Cruz Hernández, quien años atrás se identificaba como activista y participaba en las manifestaciones de familiares de los obreros desaparecidos en la zona continental de Isla Mujeres en 2020, entre ellos su hermano, fue sentenciada a 80 años de prisión por el secuestro de una mujer y su hijo en Cancún.

Carlos Alfredo de la Cruz Hernández quien tenía 28 años en el momento de los hechos, era hermano de Hilda y laboraba en la construcción del hotel Planet Hollywood en Isla Blanca, fue reportado como desaparecido junto con otros más de 10 trabajadores.

Meses después de los reportes de desaparición, restos humanos de cuatro personas fueron hallados dentro de una fosa, uno de ellos fue identificado como William Ariel de 20 años y dos presuntos responsables fueron detenidos.

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Detenida y sentenciada por secuestro de madre e hijo

Fue el 23 de febrero del 2021 cuando una mujer y su hijo, acudieron a un domicilio ubicado en el fraccionamiento Niños Héroes de Cancún por el servicio de un tratamiento capilar. En la vivienda se encontraba Hilda y un hombre llamado José Pablo de la Cruz Hernández.

Minutos después otras cuatro personas armadas, privaron de la libertad a la madre e hijo y los trasladaron a una vivienda en la Supermanzana 100 donde permanecieron por dos días, mismo tiempo que a sus familiares se les exigía 50 mil pesos a cambio de su liberación.

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Al no recibir el dinero, los agresores acabaron la vida del hijo y al intentar hacer lo mismo con la mujer, logró gritar para pedir ayuda, provocando que los responsables huyeran del sitio.

Tras la captura de Hilda de la Cruz Hernández, José Pablo de la Cruz Hernández y Eduardo Álvarez Duarte, en septiembre de 2026 fueron sentenciados a 80 años de prisión, además de pagar individualmente una multa de mil 74.40 pesos.