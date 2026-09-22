Se habría quedado dormido al volante de su moto y termina contra puesto de comida

Un hombre resultó lesionado durante la madrugada de este martes luego de sufrir un accidente mientras circulaba a bordo de una motocicleta en compañía de su pequeña hija, en calles de la colonia Petrolera.

Los hechos ocurrieron alrededor de la medianoche sobre la calle 60, entre la avenida Concordia y la avenida Aviación, donde el masculino se desplazaba en una motocicleta de color rojo, con placas locales, llevando como acompañante a la menor.

De acuerdo con las primeras versiones recabadas en el lugar, el conductor presuntamente se encontraba bajo los efectos del alcohol y habría perdido el control de la unidad luego de quedarse dormido mientras conducía, terminando por impactarse contra un remolque utilizado como puesto de comida que se encontraba estacionado en el sector.

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A consecuencia del fuerte impacto, el motociclista sufrió golpes de consideración, principalmente en la cabeza y el cráneo, mientras que la menor presentó lesiones aparentemente leves en distintas partes del cuerpo.

Paramédicos de Protección Civil acudieron al sitio para brindar atención prehospitalaria a ambos. Tras ser valorados, se determinó que el hombre requería ser trasladado a un hospital para una evaluación médica más detallada debido a la intensidad de los golpes que sufrió en la cabeza.

La pequeña también fue revisada por los socorristas y permaneció en el lugar bajo el resguardo de un ciudadano que se mantuvo pendiente de ella hasta el arribo de su madre, quien finalmente se hizo cargo de la menor y la trasladó a su domicilio.

Elementos de las autoridades correspondientes tomaron conocimiento del accidente y realizaron las diligencias necesarias. La motocicleta fue asegurada y puesta a disposición del Ministerio Público, debido a los daños ocasionados al remolque de comida, además de que se deberán determinar las responsabilidades correspondientes.

Afortunadamente, pese a lo aparatoso del accidente, no se reportaron más personas lesionadas.