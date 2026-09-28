¿Qué se celebra hoy 28 de septiembre y qué santo se festeja este lunes?

Este lunes 28 de septiembre de 2026 el calendario marca varias fechas importantes a nivel internacional. Entre ellas destacan el Día Mundial contra la Rabia y el Día Internacional del Derecho de Acceso Universal a la Información. Además, la Iglesia católica recuerda a San Wenceslao, mártir y duque de Bohemia.

¿Qué se celebra hoy 28 de septiembre?

Una de las principales conmemoraciones de este lunes es el Día Mundial contra la Rabia, una fecha que busca crear conciencia sobre la prevención de esta enfermedad y la importancia de la vacunación de los animales, la vigilancia y la atención médica oportuna.

La Organización Panamericana de la Salud señala que la rabia es una enfermedad viral zoonótica que puede causar la muerte, pero que es 100 por ciento prevenible mediante medidas como la vacunación animal y la profilaxis después de una posible exposición. La fecha se conmemora cada 28 de septiembre en homenaje a Louis Pasteur, quien desarrolló una vacuna eficaz contra la rabia.

En América, los programas de vacunación y prevención han permitido reducir de manera importante los casos de rabia humana transmitida por perros. La OPS mantiene como objetivo regional eliminar este tipo de transmisión para 2030.

Día Internacional del Derecho de Acceso Universal a la Información

El 28 de septiembre también se conmemora el Día Internacional del Derecho de Acceso Universal a la Información, reconocido por la UNESCO y posteriormente adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas.

La jornada destaca el derecho de las personas a buscar, recibir y difundir información, así como la importancia de contar con información pública accesible para fortalecer sociedades informadas.

La fecha tiene especial relevancia en la era digital, debido al crecimiento de las plataformas tecnológicas y a la necesidad de garantizar que las personas puedan acceder a información confiable y oportuna.

¿Qué santo se celebra hoy 28 de septiembre?

Este lunes se celebra a San Wenceslao, de acuerdo con el santoral de la Arquidiócesis de México.

San Wenceslao fue duque de Bohemia y vivió durante el siglo X. Según la tradición, recibió una formación cristiana de su abuela, Santa Ludmila, y durante su gobierno se distinguió por su labor religiosa y por la ayuda que brindaba a personas necesitadas.

Vatican News señala que Wenceslao nació en Praga alrededor del año 907 y murió en 935, después de ser asesinado por orden de su hermano. La Iglesia católica lo reconoce como mártir y santo.

San Wenceslao es también considerado patrono de la República Checa, donde su figura tiene una particular importancia histórica y religiosa.

Otros santos que se recuerdan el 28 de septiembre

El santoral de este lunes también incluye a San Lorenzo Ruiz y sus compañeros mártires, quienes fueron asesinados en Nagasaki, Japón, entre 1633 y 1637, así como a Santa Eustaquia, virgen e hija de Santa Paula.

Por ello, las personas llamadas Wenceslao celebran tradicionalmente su santo este 28 de septiembre.