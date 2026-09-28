Trabajadores del Aeropuerto de Cancún denuncian presunto deterioro y goteras pese a millonarios ingresos de ASUR

Mientras Grupo Aeroportuario del Sureste (ASUR) amplía internacionalmente este modelo de negocio, trabajadores de la terminal aérea de este destino turístico describen condiciones que contrastan con el crecimiento de los ingresos. Maleteros y otros empleados consultados señalaron que la Terminal 1 presenta un deterioro visible y aseguraron que, incluso con lluvias ligeras, aparecen filtraciones en distintos puntos, tanto dentro como fuera de las instalaciones.

“Está del nabo, ya está obsoleta la Terminal 2; los de limpieza se la pasan secando por las goteras”, indicaron trabajadores consultados, quienes describieron las filtraciones y acumulaciones de agua como un problema recurrente.

Noticia Destacada Aeropuerto de Cancún sumará 10 nuevas rutas para la temporada de invierno

Por su parte, algunos visitantes nacionales indicaron que la primera impresión es fundamental: “La infraestructura física, sin duda, es importante, al igual que la vía de acceso. Quizás convenga impartir nueva capacitación al personal. Los turistas que llegamos no somos el enemigo. Una mejora sería contar con alguien que reciba a los visitantes con una sonrisa”, dijo Victoria Velázquez.

El Aeropuerto Internacional de Cancún no solo representa una de las principales puertas de entrada de turistas al Caribe Mexicano, sino que también constituye uno de los negocios más importantes para ASUR, que obtiene miles de millones de pesos mediante servicios aeronáuticos y actividades comerciales en sus terminales.

Sus actividades comerciales incluyen alimentos, bebidas, rentas de autos y estacionamiento / POR ESTO!

De acuerdo con el Informe Anual 2025 de la empresa, el aeropuerto generó ingresos totales por 21 mil 737.5 millones de pesos durante ese año, 18.6 por ciento más que en el 2024.

De la cantidad anterior, 10 mil 544.8 millones correspondieron a servicios aeronáuticos y otros 6 mil 344.9 mdp a servicios de otro tipo.

En este último rubro se incluyen actividades comerciales, estacionamientos, transporte terrestre, renta de automóviles, alimentos, bebidas, publicidad y otros servicios vinculados con el flujo de pasajeros. En sus nueve terminales mexicanas, ASUR reportó ingresos comerciales por 9 mil 788.9 millones de pesos durante el 2025, 7.1 por ciento más que el año anterior. Sin embargo, la compañía no desglosa cuánto corresponde exclusivamente a Cancún.

Noticia Destacada Turista denuncia a empresa de transporte del Aeropuerto de Cancún por presuntamente incumplir con un traslado

Este informe señala además que, al cierre del 2025, ASUR tenía 614 espacios comerciales arrendados en sus nueve aeropuertos mexicanos, mediante 368 contratos. Entre los principales arrendatarios aparecen Dufry México, Controladora Mera y sus afiliadas.

El negocio comercial no se limita a México. El 30 de julio del 2025, ASUR anunció un acuerdo mediante el cual su subsidiaria ASUR US Commercial Airports adquirió la totalidad de los intereses de URW Airports, LLC, por un valor empresarial de 295 millones de dólares. La operación involucró concesiones comerciales en terminales de los aeropuertos JFK, de Nueva York; LAX, de Los Angeles; y O’Hare, en Chicago.

La compañía tiene concesiones en Nueva York, Los Angeles y Chicago / POR ESTO!

El comunicado revela un dato de particular interés para Benito Juárez: Aeropuerto de Cancún, S.A. de C.V., otorgó una garantía de la matriz para las obligaciones del comprador derivadas del contrato de compraventa. La propia compañía informó que la operación sería financiada con efectivo disponible y financiamiento de deuda obtenido de JPMorgan Chase Bank. Por ello, el documento no permite afirmar que los ingresos generados por Cancún hayan financiado directamente la adquisición.

Este contraste abre una línea de investigación sobre las prioridades de inversión y mantenimiento en las instalaciones de Cancún frente al crecimiento del negocio aeroportuario y la expansión de ASUR en el mercado internacional de concesiones comerciales. El asunto no se limita a cuánto genera el aeropuerto, sino también a cuánto se destina nuevamente a infraestructura, conservación de las instalaciones y condiciones para trabajadores y pasajeros en sus distintas terminales.