¿Quién es Jorge Suárez, novio de Paola Rojas? Esto se sabe del empresario mexicano

Después de varios años de mantener su vida sentimental lejos de los reflectores, Paola Rojas sorprendió al hablar abiertamente de su relación con Jorge Suárez Azcargota, a quien presentó públicamente como su novio.

La periodista y conductora mexicana ha comenzado a compartir más momentos junto al empresario, con quien ha sido vista en diferentes eventos y reuniones. La pareja también ha publicado imágenes juntos en redes sociales, donde sus seguidores ya habían comenzado a notar la cercanía entre ambos.

¿Cómo comenzó la relación de Paola Rojas y Jorge Suárez?

De acuerdo con lo revelado por la propia Paola Rojas, el vínculo entre ambos surgió a partir de una causa que decidieron apoyar juntos. La periodista explicó que comenzaron a colaborar para proteger a una niña y detener a su agresor, situación que los llevó a unir esfuerzos en redes sociales.

A partir de esa experiencia, la relación fue tomando un rumbo distinto hasta convertirse en un romance. Con el paso del tiempo, ambos comenzaron a mostrarse juntos en distintos espacios públicos.

Entre los momentos que han compartido están algunas reuniones con amigos y su asistencia a partidos de la Selección Mexicana durante el Mundial 2026 en el Estadio Ciudad de México.

Jorge Suárez ya conoce a los hijos de Paola Rojas

Uno de los detalles que demuestra la cercanía entre la pareja es la relación que Jorge Suárez ha establecido con los hijos de Paola Rojas, Paulo y Leonardo.

La conductora contó que sus hijos ya tuvieron oportunidad de conocer a su pareja y que la convivencia fue positiva. Según relató, Jorge les cayó muy bien, algo que considera especialmente importante debido al lugar que ocupan sus hijos en su vida.

La periodista, quien anteriormente estuvo casada con el exfutbolista Luis Roberto Alves ‘Zague’, aseguró sentirse feliz por esta nueva etapa sentimental.

¿Quién es Jorge Suárez Azcargota?

Jorge Suárez Azcargota es un empresario y consultor originario de Jalisco, además de desarrollar actividades como creador de contenido relacionadas con negocios y economía.

En internet es conocido con el sobrenombre de “El Tiburón del Bajío” y mantiene una comunidad de alrededor de 142 mil seguidores en redes sociales.

Su trayectoria también incluye participaciones como conferencista, principalmente en temas relacionados con liderazgo y emprendimiento. Además, suele participar como líder de opinión en espacios de análisis, entre ellos ADN40.

Jorge Suárez y sus vínculos públicos

A través de sus plataformas digitales, el empresario también ha mostrado encuentros y fotografías junto a distintas figuras públicas. Entre ellas aparecen la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega y la empresaria Ninfa Salinas.

En sus publicaciones, Suárez ha expresado admiración y respaldo hacia ambas personalidades, mientras continúa desarrollando su actividad relacionada con los negocios, economía y emprendimiento.

Así, el romance entre Paola Rojas y Jorge Suárez pasó de la discreción a convertirse en una relación pública, mientras ambos disfrutan de una nueva etapa que ya involucra también al círculo familiar de la periodista.

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¿Quién es Jorge Suárez, novio de Paola Rojas? Esto se sabe del empresario Jorge Suárez: quién es el novio de Paola Rojas y cómo comenzó su romance Paola Rojas y Jorge Suárez: quién es su novio y a qué se dedica

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