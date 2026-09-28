Detienen a cinco personas en Tulum por narcomenudeo, homicidio y robo

Cinco personas fueron detenidas en Tulum en dos acciones distintas por su probable participación en delitos contra la salud, homicidio calificado y robo, informó el fiscal general del Estado, Raciel López Salazar, durante la conferencia matutina. En uno de los casos, las autoridades aseguraron un arma de fuego que, de acuerdo con una prueba de balística comparativa, estaría relacionada con un homicidio ocurrido el pasado 18 de septiembre.

Informó que en el primer operativo participaron elementos de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado, en coordinación con personal de la Defensa, Guardia Nacional y Policía Municipal de Tulum. Como resultado fue detenido Santiago, de 28 años de edad y originario de Quintana Roo, señalado por su probable participación en delitos contra la salud y homicidio calificado.

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Durante la intervención le fueron aseguradas diversas dosis de marihuana, así como un arma de fuego marca Taurus, calibre nueve milímetros, abastecida con diez cartuchos. Según lo expuesto por el fiscal, las investigaciones ubican al detenido como presunto integrante de una célula delictiva dedicada al narcomenudeo en la zona centro y costera de Tulum.

La Fiscalía también informó que Santiago estaría relacionado con el homicidio calificado de Samuel, ocurrido el pasado 18 de septiembre sobre la avenida Cobá y calle Mercurio. Como parte de las investigaciones se realizó una prueba de balística comparativa mediante el sistema IBIS al arma asegurada, cuyo resultado fue reportado como positivo respecto de los casquillos localizados en la escena del crimen.

De acuerdo con la autoridad ministerial, este resultado establece una correspondencia entre el arma asegurada y los indicios balísticos encontrados en el lugar del homicidio. Tras la investigación, el detenido fue presentado ante un juez de control, quien determinó vincularlo a proceso e impuso como medida cautelar prisión preventiva oficiosa por un periodo de dos años.

En un segundo caso, la Policía de Investigación, en coordinación con la Defensa, Guardia Nacional y Policía Municipal de Tulum, detuvo a Diego Eduardo, Manuel Eleazar, Carlos Leonel y Brian Isauro, por su probable participación en delitos contra la salud y robo. A los cuatro les fue asegurada marihuana y un vehículo Chevrolet, en el que presuntamente se trasladaban al momento de su captura.

Los detenidos son investigados por su probable participación en el robo cometido durante la madrugada del 21 de septiembre contra un establecimiento dedicado a la venta de neumáticos y rines en Tulum. Según la Fiscalía, los involucrados habrían llegado al negocio a bordo del vehículo asegurado y posteriormente deshabilitaron las cámaras de videovigilancia para evitar que quedara registro de sus acciones.

La autoridad señaló que del establecimiento fueron sustraídas llantas, herramientas de trabajo, gatos hidráulicos y rines de distintos modelos y tamaños, además de una camioneta Ram propiedad de la empresa. El robo habría ocasionado un daño patrimonial considerable al establecimiento.

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Entre los detenidos se encuentra Diego Eduardo, quien de acuerdo con la Fiscalía se desempeñaba como empleado del negocio afectado. Las investigaciones continuarán para determinar la responsabilidad individual de cada uno de los detenidos y esclarecer el destino de los bienes presuntamente sustraídos.

La Fiscalía indicó que ambos casos forman parte de las acciones de investigación desarrolladas en Tulum para combatir delitos relacionados con el narcomenudeo, homicidio y robo, mientras que será la autoridad judicial la encargada de determinar la situación jurídica de los imputados conforme avance cada proceso.