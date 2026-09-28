Huracán Polo impactaría Baja California Sur entre las 16:00 y 18:00 horas; piden resguardarse desde las 14:00

El Huracán Polo, categoría 3, podría impactar este lunes 28 de septiembre entre las 16:00 y 18:00 horas en las inmediaciones del municipio de Comondú, Baja California Sur, informó Laura Velázquez Alzúa, coordinadora nacional de Protección Civil.

Durante la conferencia encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo desde Palacio Nacional, Velázquez explicó que el ciclón podría tocar tierra como huracán categoría 2 o incluso mantenerse en categoría 3, aunque señaló que la intensidad definitiva todavía puede cambiar.

El reporte oficial de las primeras horas de este lunes mantenía a Polo como huracán categoría 3, con vientos máximos sostenidos de 185 kilómetros por hora y rachas de 220 km/h mientras avanzaba hacia Baja California Sur.

¿A qué hora impactará el huracán Polo en Baja California Sur?

La titular de Protección Civil indicó que el primer impacto se espera durante la tarde, entre las 4:00 y 6:00 de la tarde, principalmente en la zona de Comondú.

El gobernador Víctor Manuel Castro Cosío informó que autoridades de los tres órdenes de gobierno concentraron acciones preventivas en Comondú, Loreto y Mulegé, donde se esperan los efectos más importantes del ciclón.

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Velázquez agregó que Polo podría tener un segundo impacto durante el martes en la costa central de Sonora, por lo que también se mantiene vigilancia en esa entidad.

¿Cuáles son las recomendaciones de Protección Civil?

La principal recomendación es no permanecer en la calle a partir de las 14:00 horas, especialmente en las localidades con mayor riesgo.

Protección Civil pidió permanecer en casa y, si el domicilio se encuentra en una zona vulnerable, trasladarse a alguno de los refugios temporales habilitados. Hasta el momento del informe, 78 personas habían sido evacuadas preventivamente y permanecían en un refugio de Ciudad Constitución.

También se recomendó mantenerse lejos de árboles, anuncios espectaculares, zonas costeras, ríos, vados, puentes y caminos susceptibles de inundación.

#MañaneraDelPueblo | En enlace desde Ciudad Constitución, #BajaCaliforniaSur, el gobernador @VictorCastroCos agradeció el apoyo del @GobiernoMX, la @Defensamx1, la @SEMAR_mx y la @GN_MEXICO_ en las labores de coordinación y prevención en municipios como Comondú, Loreto y Mulegé… pic.twitter.com/oBBkST0zfM — Canal Catorce (@canalcatorcemx) September 28, 2026

Suspenden acceso a playas y actividades marítimas

Las autoridades restringieron el acceso a las playas y suspendieron las actividades marítimas en Baja California Sur ante el aumento previsto del oleaje y los vientos.

Velázquez advirtió además que podrían registrarse interrupciones temporales en los servicios de electricidad e internet, aunque señaló que la Comisión Federal de Electricidad mantiene personal y equipos en puntos estratégicos para atender posibles daños.

Sheinbaum pidió a la población seguir únicamente la información oficial y recordó que a partir de las 14:00 horas se espera un aumento importante en la intensidad de las lluvias, particularmente en el norte de Baja California Sur y en Comondú.

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