Rick Harrison de “El Precio de la Historia” fue operado de emergencia

El famoso protagonista del programa ‘El Precio de la Historia’, Rick Harrison tuvo que ser operado de emergencia para colocarles un bypass, esto después de que fue al hospital por un procedimiento que parecía de rutina.

El vocero de la familia de Rick Harrison, reveló a la revista People que el empresario tuvo que ser operado, después de que se dieran cuenta de que el también conductor de televisión necesitaba la colocación de un bypass.

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"Se sometió a un procedimiento más sencillo y descubrieron que necesitaba un bypass. Está descansando cómodamente y espera recuperarse por completo"

La familia aseguró que Rick Harrison se encuentra agradecido con los doctores que lo atendieron, además está acompañado de su esposa, Angie Polushkin y el resto de sus seres queridos.

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El procedimiento se ha producido, luego de que hace unos meses Rick Harrison llegara al altar con su esposa, donde los dos afirmaron que la boda que tuvieron fue un sueño hecho realidad.

Por el momento, Rick Harrison se encuentra bajo cuidados médicos, aunque su familia ha dicho que se espera que tenga una recuperación completa y pueda volver a sus actividades normales.

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