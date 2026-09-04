Violento ataque contra una familia deja un muerto y una mujer muy grave en la Supermanzana 247 de Cancún

Una intensa movilización de cuerpos policiacos y de emergencia se registró la noche de este viernes en las inmediaciones de la Supermanzana 247, en el fraccionamiento Villas Otoch, primera etapa, luego de que una familia fuera víctima de un violento ataque armado que dejó como saldo un hombre muerto y una mujer gravemente lesionada.

Los hechos se registraron sobre la calle Abedul, donde, de acuerdo con los primeros reportes, la familia habría sido citada para realizar la entrega de las llaves de un predio ubicado en la zona. Sin embargo, al llegar al lugar, fueron recibidos a balazos por sujetos armados.

Durante el ataque, un hombre perdió la vida prácticamente de manera instantánea, quedando tendido en la vía pública, mientras que una mujer resultó lesionada por los proyectiles de arma de fuego.

En medio de la desesperación, una mujer que aparentemente sería familiar de la víctima acudió en su auxilio y decidió trasladarla por sus propios medios al Hospital General de Cancún, al considerar que su estado de salud era delicado.

La lesionada fue subida a un vehículo Volkswagen Jetta para intentar llegar lo antes posible al nosocomio. Sin embargo, cuando circulaban sobre la avenida Kabah, la conductora perdió el control de la unidad y terminó colisionando contra un montículo de tierra ubicado a un costado de la vialidad.

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Tras el accidente, paramédicos y elementos policiacos que se encontraban en la zona acudieron para brindar asistencia a las mujeres. La víctima lesionada fue finalmente atendida por los cuerpos de emergencia y trasladada al Hospital General, donde ingresó bajo un estado de salud reportado como grave.

Elementos de las corporaciones policiacas desplegaron un operativo en los alrededores para tratar de localizar a los responsables del ataque. De manera preliminar, testigos señalaron que los agresores presuntamente serían de nacionalidad cubana; sin embargo, esta información no había sido confirmada oficialmente.

Los presuntos responsables lograron escapar del lugar antes de la llegada de las autoridades, por lo que hasta el momento no se reportan personas detenidas.

La zona fue acordonada por los agentes policiacos en espera de la llegada del personal de la Fiscalía General del Estado, encargado de realizar las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.

Las autoridades iniciaron las investigaciones para establecer el móvil del ataque, identificar plenamente a las víctimas y determinar la identidad de los responsables.