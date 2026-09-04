Motociclista resulta lesionado tras chocar con un Versa en el kilómetro 0 de la Zona Hotelera de Cancún

Un motociclista resultó lesionado luego de verse involucrado en un accidente de tránsito ocurrido la noche de este viernes en inmediaciones del kilómetro 0 de la Zona Hotelera de Cancún.

De acuerdo con los primeros reportes, el percance se registró cuando el conductor de un vehículo Nissan Versa realizaba una vuelta en “U” sobre la avenida Cobá, aparentemente sin percatarse de la presencia del motociclista, quien circulaba con dirección hacia la entrada de la Zona Hotelera.

El conductor de la motocicleta, una Italika RT 200, no pudo evitar el impacto y terminó chocando con uno de los costados del automóvil. Debido a la fuerza del golpe, la unidad de dos ruedas salió proyectada hacia la banqueta, donde derrapó aproximadamente siete metros antes de detenerse.

Tras el accidente, testigos solicitaron apoyo de los cuerpos de emergencia al considerar que el motociclista podría encontrarse gravemente lesionado. Minutos después arribó una unidad médica de la Cruz Roja para brindarle atención.

Los paramédicos realizaron una valoración al motociclista y descartaron, en primera instancia, que sus lesiones fueran de gravedad. El afectado presentó heridas en uno de los brazos, por lo que recibió atención prehospitalaria y le fueron colocados vendajes en la zona afectada.

Noticia Destacada Mujer colombiana detenida por homicidio en hotel Solymar de Cancún es puesta a disposición de un juez

Elementos de la Dirección de Tránsito que se encontraban cerca del sitio acudieron para tomar conocimiento de lo ocurrido y mantener el control de la circulación mientras se realizaban las diligencias correspondientes.

Asimismo, se solicitó la presencia de peritos para llevar a cabo las investigaciones y determinar cómo ocurrió el accidente, así como las responsabilidades derivadas de los daños ocasionados a ambas unidades.

La motocicleta y el automóvil permanecieron en el lugar mientras los involucrados dialogaban sobre lo sucedido.

Finalmente, ambos conductores manifestaron su intención de llegar a un acuerdo para resolver los daños materiales derivados del percance, por lo que las autoridades permanecieron atentas al desarrollo de las diligencias.