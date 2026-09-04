Aparatoso accidente entre tráiler y camioneta provoca caos vial sobre avenida López Portillo de Cancún

Aparatoso accidente entre un tráiler de carga y una camioneta Renault Duster se registró la tarde de este viernes sobre la avenida José López Portillo, a la altura de las instalaciones de Pepsi, dejando cuantiosos daños materiales y provocando un severo congestionamiento vehicular.

De acuerdo con los primeros reportes, el percance ocurrió cuando el conductor de la camioneta habría intentado ganarle el paso al tráiler. Al realizar la maniobra y cortar la circulación de la pesada unidad, el vehículo de carga terminó impactando a la Duster y la arrastró aproximadamente cuatro metros sobre el asfalto.

Aunque el tráiler fue la unidad que colisionó directamente contra la camioneta, el peritaje preliminar señala como presunto responsable al conductor del vehículo compacto, debido a la maniobra imprudente que habría originado el accidente.

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El hecho generó un intenso caos vial sobre la avenida José López Portillo, afectando a cientos de automovilistas. La fila de vehículos alcanzó hasta la avenida La Sarch, en la Región 103, donde la circulación avanzó a vuelta de rueda durante más de una hora.

Elementos de emergencia y autoridades acudieron al lugar para atender el incidente, realizar las maniobras correspondientes y llevar a cabo el deslinde de responsabilidades.