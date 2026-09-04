Messi y su increíble truco con el balón: el video inédito de Sudáfrica 2010 que maravilla a todos

Un recuerdo que permaneció guardado durante más de una década volvió a captar la atención de los aficionados al futbol. Jonas Gutiérrez publicó imágenes inéditas de la concentración de la Selección argentina durante el Mundial de Sudáfrica 2010, con Lionel Messi como protagonista.

El exmediocampista argentino compartió el video en redes sociales y rápidamente provocó reacciones entre los seguidores de la Albiceleste, quienes pudieron observar una faceta más relajada de varios integrantes de aquel plantel.

La magia de Messi apareció en la concentración

Las imágenes fueron grabadas dentro de una de las habitaciones que compartían Jonas Gutiérrez y Martín Demichelis durante el torneo.

En determinado momento apareció Maxi Rodríguez, quien comenzó a dominar el balón. Después, la pelota llegó a Messi y el entonces jugador del Barcelona ofreció una demostración que terminó convirtiéndose en el momento principal del video.

Sentado en una silla y utilizando únicamente calcetines, Messi comenzó a controlar el balón con una facilidad que sorprendió incluso a sus propios compañeros.

El argentino alternó toques con ambas piernas, utilizó las rodillas y también controló la pelota con la cabeza. Posteriormente intercambió el balón con Maxi Rodríguez para continuar con la improvisada exhibición.

Todo ocurrió en un ambiente de bromas y compañerismo, lejos de la presión que rodeaba a la Selección argentina durante aquella Copa del Mundo.

Jonas Gutiérrez revela por qué no participó

El encargado de grabar la escena fue el propio Jonas Gutiérrez, quien acompañó la publicación con una explicación sobre aquel momento.

El exfutbolista recordó que las imágenes pertenecían al Mundial de 2010 y señaló que nunca antes había mostrado el material.

Además, utilizó el sentido del humor para explicar por qué decidió mantenerse detrás de la cámara: prefirió no intentar competir con Messi y sus compañeros en los malabares con el balón.

La publicación también llamó la atención por la música que se escucha de fondo, un detalle que Gutiérrez relacionó con la presencia de Los Nocheros en el ambiente de aquella concentración.

El video volvió a poner al capitán argentino en el centro de la conversación, en un momento en el que su vida fuera de las canchas también despierta interés.

Actualmente, Messi disfruta de su vida familiar en Miami, donde continúa vinculado al futbol con el Inter Miami.