Alejandro Tommasi sorprende al revelar que han cambiado sus preferencias sexuales y este es el motivo

El actor Alejandro Tommasi se volvió el tema de conversación en diferentes medios de comunicación, luego de lo revelado en la entrevista que tuvo con la revista TVNotas, donde habló de temas muy personales.

Cabe mencionar que el famoso es uno de los actores de teatro y televisión es un referente de la industria del entretenimiento por su gran trayectoria, donde ha tenido la oportunidad de participar en grandes proyectos que han marcado la historia de la televisión mexicana.

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¿Qué está pasando con Alejandro Tommasi?

Las declaraciones que ha hecho Alejandro Tommasi, han causado gran controversia entre los usuarios de las redes sociales, pues habló sobre su cercanía a la religión, afirmando que ya no tiene interés en personas de su mismo género, aunque hace un tiempo se había declararodo abiertamente homosexual.

El actor aseguró que su cercanía con la religión cristiana, fue la razón por la que sus preferencias han cambiado.

“Mis preferencias han cambiado y nadie lo sabe. Soy cristiano y mi vida ha cambiado mucho”

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Detalló que no es que le gusten o no los hombres, pero en la religión hay cosas que no se permiten, por eso tomó la decisión de cambiar.

"No es que me gusten los hombres o no. Soy cristiano, y en la cristiandad hay cosas que no se permiten. Entonces, claro que han cambiado"

Añadió que la religión le ha traído felicidad, paz y tranquilidad, por lo que va a seguir aprendiendo del movimiento.

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