¿Pueden obligarte a pagar cuota escolar en Campeche? Seduc advierte sanciones; así puedes denunciar

Las escuelas públicas de educación básica en Campeche no pueden obligar a madres y padres de familia a pagar cuotas, ni condicionar la inscripción, el acceso al plantel, la aplicación de exámenes o la entrega de documentos a cambio de una aportación económica.

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Ante las denuncias por presuntos cobros registradas durante el inicio del ciclo escolar 2026-2027, el titular de la Secretaría de Educación del Estado de Campeche, Candelario Pacheco Pacheco, recordó que la educación básica impartida por el Estado es gratuita y que directores, docentes o trabajadores administrativos no están autorizados para exigir pagos.

El funcionario explicó que los comités de madres y padres de familia pueden acordar aportaciones destinadas al mantenimiento, limpieza o mejoramiento de los planteles. Sin embargo, estas cooperaciones deben conservar su carácter voluntario y no pueden convertirse en un requisito para que los estudiantes reciban el servicio educativo.

La Ley General de Educación establece que ninguna autoridad puede condicionar la inscripción, el acceso a los planteles, las evaluaciones o la entrega de documentos al pago de una contraprestación. También precisa que las donaciones o aportaciones voluntarias no forman parte del costo del servicio educativo.

Pacheco Pacheco advirtió que docentes, directivos o administrativos que presionen o amenacen a las familias para obtener estos pagos podrían enfrentar procedimientos administrativos y sanciones, incluso consecuencias laborales. Tampoco está permitido que el personal escolar reciba o resguarde el dinero en nombre del comité.

Por ello, la Seduc recomendó a los padres conservar mensajes, recibos, audios, conversaciones o cualquier evidencia que permita comprobar que el pago fue presentado como obligatorio o que se utilizó para condicionar algún derecho del estudiante.

Las personas que enfrenten esta situación pueden solicitar orientación directamente ante la Secretaría de Educación de Campeche, ubicada en la avenida Maestros Campechanos, colonia Sascalum, o comunicarse al 981 127 3350. La dependencia también dispone de mecanismos de Contraloría Social para presentar quejas y denuncias.

La autoridad educativa llamó a los comités de padres de familia y al personal de las escuelas a trabajar de manera coordinada, pero reiteró que ningún alumno puede ser excluido, señalado o tratado de manera diferente porque su familia no pague una cuota escolar.

JGH