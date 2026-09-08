México retrocede en PISA 2025: baja en matemáticas y 41.8% de estudiantes queda debajo del nivel básico

México registró un retroceso en los resultados de la prueba PISA 2025, aplicada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), especialmente en matemáticas, donde el país perdió siete puntos respecto de la edición de 2022.

Además, 41.8 por ciento de los estudiantes mexicanos de 15 años evaluados quedó por debajo del nivel básico en matemáticas, lectura y ciencias al mismo tiempo, una proporción que supera ampliamente el promedio de la OCDE.

Los resultados colocan nuevamente sobre la mesa el desempeño educativo del país y las diferencias que persisten frente a otras economías participantes.

¿Qué resultados obtuvo México en PISA 2025?

En matemáticas, México alcanzó 388 puntos, siete menos que en 2022 y 75 por debajo del promedio de la OCDE, que fue de 463 puntos.

En lectura, el país obtuvo 408 puntos, frente a los 461 del promedio de la organización. En ciencias, los estudiantes mexicanos alcanzaron 414 puntos, mientras que la media de la OCDE fue de 482.

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La mayor brecha se presentó en matemáticas, aunque el reporte señala que sólo en esta materia la disminución respecto de 2022 puede considerarse estadísticamente significativa.

Sólo 0.5% alcanza los niveles más altos

Otro de los datos destacados del informe es que apenas 0.5 por ciento de los estudiantes mexicanos alcanzó los niveles cinco o seis, considerados los más altos, en al menos una de las tres materias. En contraste, el promedio de la OCDE fue de 11.9 por ciento.

Al mismo tiempo, el 41.8 por ciento de los alumnos mexicanos quedó por debajo del nivel básico en las tres áreas, más del doble del promedio de la OCDE, que fue de 19.7 por ciento.

¿Cómo quedó México frente a otros países de América Latina?

México obtuvo resultados inferiores a Uruguay y Chile en matemáticas, lectura y ciencias.

Uruguay registró 405 puntos en matemáticas, 423 en lectura y 445 en ciencias. Chile alcanzó 403, 436 y 442 puntos, respectivamente.

Costa Rica obtuvo 387 puntos en matemáticas, uno menos que México, aunque superó al país en lectura y ciencias.

En los resultados de PISA, México muestra resiliencia en un contexto de retrocesos del aprendizaje a nivel internacional.



Andreas Schleicher destaca también la curiosidad y perseverancia de estudiantes y el compromiso de los profesores.



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También hay brechas por género y condición socioeconómica

Los resultados muestran diferencias entre hombres y mujeres. En matemáticas, los alumnos obtuvieron 396 puntos y las alumnas 380; en ciencias, la diferencia fue de 420 contra 407.

En lectura ocurrió lo contrario: las mujeres alcanzaron 414 puntos, frente a 402 de los hombres.

También se detectó una brecha por condición socioeconómica. Los estudiantes con mayores ventajas superaron por 68 puntos en ciencias a quienes se encontraban en condiciones menos favorables.

PISA evalúa la capacidad de los jóvenes para aplicar conocimientos a situaciones de la vida real, por lo que sus resultados sirven como referencia internacional para analizar el desempeño educativo de los países participantes.

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