Llega Onda Tropical 37 con lluvias a Campeche

Severos encharcamientos ocasionaron las fuertes lluvias y tormentas eléctricas generadas por la Onda Tropical 37 a su paso por la península de Yucatán, principalmente en la capital campechana, donde también se registraron fuertes ráfagas de viento.

Autoridades de la Secretaría de Protección Civil del Gobierno del Estado (Seprocicam) informaron que los principales encharcamientos se registraron en diversas avenidas de la ciudad, entre ellas la 108 y Villacabra, así como en la avenida Cuauhtémoc, en las inmediaciones de las colonias Bellavista y San Joaquín.

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También se reportaron afectaciones en la avenida Álvaro Obregón, entre las colonias Pablo García, Revolución, Peña y Esperanza; en la avenida Jaina, de la unidad habitacional Plan Chac; en la avenida Benito Juárez, de Presidentes de México, y en la avenida Concordia, desde la colonia Carmelo hasta las unidades habitacionales Ciudad Concordia y Kalá.

Las condiciones meteorológicas fueron resultado del avance de la Onda Tropical 37, que mantendrá el potencial de lluvias y tormentas eléctricas en Campeche y el resto de la península de Yucatán. Este sistema interactúa

con la inestabilidad en niveles superiores de la atmósfera, generada por un vórtice ciclónico sobre el Golfo de México, lo que propicia condiciones inestables en la región sureste del país.

Ante este panorama, se pronostican lluvias de intensidad moderada a muy fuerte, acompañadas de actividad eléctrica y posibles turbonadas, por lo que las autoridades recomendaron extremar precauciones y evitar transitar por zonas susceptibles a encharcamientos.

El avance de la Onda Tropical 37, ubicada sobre el Golfo de Honduras, en interacción con un canal de baja presión sobre el sur del Golfo de México y el ingreso de aire húmedo proveniente del mar Caribe hacia el interior de la península de Yucatán, mantendrá condiciones de tiempo inestable, con lluvias de moderadas a fuertes y algunas puntualmente muy fuertes en el Estado de Campeche.

En cuanto a las temperaturas registradas ayer, las máximas más elevadas se presentaron en los municipios Campeche, Seybaplaya, Champotón, Calkiní, Tenabo, Hecelchakán y Dzitbalché, con 38 grados Celsius, mientras que las mínimas fueron de 22.

En Hopelchén, Calakmul, Escárcega y Candelaria, las temperaturas alcanzaron los 37 grados como máxima y descendieron hasta los 22 como mínima.

En Carmen, la temperatura máxima fue de 36 grados y la mínima de 25.