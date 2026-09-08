Progreso celebrará las Fiestas Patrias 2026 con desfiles, festivales y actividades familiares

Una amplia agenda de actividades cívicas, culturales y familiares se llevará a cabo en Progreso con motivo de las Fiestas Patrias 2026, informó la autoridad municipal, que dio a conocer el programa de celebraciones previsto del 11 al 27 de septiembre.

Las actividades comenzarán el viernes 11 de septiembre con el Zumbatón Amor y orgullo por México, a las 19:00 horas en el Parque de Independencia.

Para el 13 de septiembre está programada, a las 08:30 horas, la ceremonia cívica por la Gesta Heroica de los Niños Héroes de Chapultepec, en el Obelisco ubicado en la calle 80 con 33 del Centro. Ese mismo día, a las 19:30, se realizará la jornada de Progreso Familiar Celebrando a México en Familia, en el Parque de Independencia.

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El 14 de septiembre se efectuará el desfile conmemorativo por el Día de la Charrería Mexicana, a las 19:00 horas, con salida en la calle 31 con 58 y llegada al Palacio Municipal.

Posteriormente, a las 19:45 horas, se realizará una Ofrenda y Guardia de Honor en el Monumento a Miguel Hidalgo y Costilla, mientras que a las 20:00 tendrá lugar un festival de charrería en el Parque de Independencia.

Las actividades continuarán el martes 15 de septiembre con el Festival Mexicano y la coronación de la Señorita Independencia 2026, programados para las 19:30 horas en el Parque de Independencia. La ceremonia del tradicional Grito se llevará a cabo a las 22:30 en la Sala Juárez del Palacio Municipal.

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El miércoles 16, los actos conmemorativos comenzarán a las 7:30 horas con el izamiento de la Bandera Nacional y de Yucatán en el Parque de Independencia. A las 7:45 se realizará una ofrenda floral y Guardia de Honor en el monumento a Miguel Hidalgo y Costilla, y a las 7:50 partirá el Desfile Cívico-Militar, con salida en la calle 31 con 58 y llegada al Palacio Municipal.

El programa continuará el domingo 20 de septiembre con la jornada de Progreso Familiar Raíces Mexicanas, a las 20:00 horas en el Parque de Independencia.

Finalmente, el domingo 27 de septiembre se llevará a cabo la ofrenda floral y Guardia de Honor con motivo de la Consumación de la Independencia, a las 8:30 horas en el monumento a Miguel Hidalgo y Costilla.