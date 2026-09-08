Yucatán registra 17 homicidios dolosos durante 2026 y reporta una reducción de 15%

Yucatán se mantiene entre las entidades con menor número de homicidios dolosos del país. Entre enero y agosto de 2026, el estado contabilizó 17 víctimas, cifra que representa apenas el 0.1 por ciento del total nacional, de acuerdo con datos presentados durante la Mañanera del Pueblo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Con este registro, Yucatán ocupó el tercer lugar de la Península de Yucatán en número de homicidios dolosos, por debajo de Quintana Roo, que acumuló 87 casos, y Campeche, con 71.

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A nivel nacional, Yucatán se ubicó entre las cinco entidades con menor cantidad de homicidios dolosos durante el periodo analizado. Solo estuvo por encima de entidades como San Luis Potosí, Durango, Nayarit y Baja California Sur en cuanto al número de registros.

Yucatán redujo 15% su promedio diario de homicidios

Además del bajo número de casos, Yucatán registró una reducción de 15 por ciento en su promedio diario de homicidios dolosos al comparar el periodo de enero a agosto de 2025 con el mismo lapso de 2026.

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Dentro de la Península, Quintana Roo encabezó la disminución, con una caída de 59.9 por ciento en su promedio diario. Le siguió Campeche, con una reducción de 15.5 por ciento, mientras que Yucatán ocupó el tercer lugar regional con una contracción de 15 por ciento.

De esta manera, los tres estados que integran la Península registraron una disminución en este indicador durante los primeros ocho meses del año.