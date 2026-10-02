Megan Fox protagoniza campaña de Ro Sparks contra la disfunción eréctil

Megan Fox dejó por un momento su papel de actriz para convertirse en la imagen viviente de un medicamento contra la disfunción eréctil. La estrella protagoniza la nueva campaña de Ro Sparks, propuesta publicitaria que utiliza el humor y los dobles sentidos para abordar un tema relacionado con la salud sexual masculina.

La campaña, estrenada el 1 de octubre en Estados Unidos, presenta a Fox con un llamativo traje rojo que lleva el nombre y logotipo de Ro Sparks. Frente a la cámara, la actriz habla como si ella misma fuera el producto y explica sus principales características.

Megan Fox se convierte en Ro Sparks

El concepto de la campaña lleva por nombre “Megan Fox Is Ro Sparks”, una idea que transforma a la actriz en una representación humana del tratamiento. La estrategia apuesta por una comunicación poco convencional para acercar el tema de la salud sexual a las conversaciones cotidianas.

Además de explicar aspectos relacionados con la fórmula, Fox presenta información sobre la forma de administración y la entrega a domicilio del producto. El tono busca alejarse de los mensajes tradicionales sobre este tipo de tratamientos y utilizar el humor para hablar de una situación que puede resultar incómoda para algunas personas.

La actriz explicó, de acuerdo con declaraciones retomadas de People, que consideró que podía encajar con la propuesta. Megan Fox también señaló que el humor puede ayudar a quitarle seriedad o tensión a una situación que puede ser difícil de abordar entre parejas.

Para Ro, esta colaboración representa la primera ocasión en que una celebridad encabeza una campaña de Ro Sparks. Saman Rahmanian, cofundador y director de producto de la compañía, explicó que la intención es llevar la conversación sobre la salud sexual masculina a espacios donde las personas ya hablan de relaciones y sexualidad.

¿Por qué eligieron a una mujer para hablar sobre salud sexual masculina?

La participación de Megan Fox también responde a una estrategia específica de comunicación. De acuerdo con Rahmanian, la experiencia de Ro con campañas relacionadas con la salud sexual masculina mostró una mayor receptividad entre algunos hombres cuando una voz femenina forma parte del mensaje.

Con esta campaña, la compañía busca disminuir la vergüenza que puede acompañar a la disfunción eréctil y promover que quienes enfrentan esta situación puedan hablar del tema tanto con sus parejas como con profesionales de la salud.

¿Qué es Ro Sparks?

Ro Sparks combina sildenafil y tadalafil, dos principios activos relacionados con medicamentos conocidos para tratar la disfunción eréctil. El producto se administra al colocarse debajo de la lengua y requiere una prescripción médica.

Sin embargo, existe una diferencia importante entre los componentes y el producto comercializado por Ro. Aunque sildenafil y tadalafil cuentan con aprobación de la FDA, la formulación compuesta que ofrece Ro no ha sido aprobada por la agencia estadounidense.

La campaña de Megan Fox llegará a televisión y espacios públicos

La estrategia publicitaria tendrá presencia en diferentes plataformas de Estados Unidos, entre ellas televisión tradicional, Paramount+, Peacock, redes sociales y publicidad exterior.

Ro también contempla varias versiones del anuncio para televisión, cuya difusión está programada durante los siguientes dos meses. La campaña tendrá espacios en ESPN y durante transmisiones de futbol americano universitario.

La publicidad también llegará a las calles de Los Ángeles y Nueva York. En Nueva York se contempla una intervención en Times Square, anuncios dentro del sistema de transporte y espacios publicitarios en Long Island Rail Road.

La colaboración entre Megan Fox y Ro Sparks no estaría limitada al lanzamiento inicial. De acuerdo con Saman Rahmanian, la relación fue planteada a largo plazo, por lo que la actriz podría participar en próximas acciones de comunicación de la compañía.