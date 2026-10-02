¡Prepárate para más lluvias! Campeche tendrá precipitaciones intensas este fin de semana

El Servicio Meteorológico Nacional, SMN, emitió un aviso por la presencia de lluvias muy fuertes a puntuales intensas en Campeche durante el fin de semana del sábado 3 y domingo 4 de octubre de 2026, propiciadas por la interacción de la onda tropical número 42 con la vaguada monzónica y canales de baja presión en el sureste del país.

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Para este sábado 3 de octubre, las autoridades prevén precipitaciones de entre 75 y 150 milímetros, concentradas principalmente en el centro, este y sur del territorio estatal. A pesar del temporal lluvioso, persistirá un ambiente caluroso a muy caluroso, alcanzando temperaturas máximas que rondarán entre los 35 y 40 grados Celsius, acompañadas de vientos con rachas de 30 a 40 kilómetros por hora.

El pronóstico indica que hacia el domingo 4 de octubre, las precipitaciones mantendrán un rango de lluvias fuertes a puntuales muy fuertes, acumulando de 50 a 75 milímetros en las zonas suroeste, oeste y centro de la entidad. Para dicha jornada, se espera un ligero descenso en los termómetros, situando las temperaturas máximas entre los 30 y 35 grados Celsius.

El organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua advirtió que las tormentas podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y rachas de viento, además de originar un incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como encharcamientos e inundaciones en zonas urbanas y bajas de la región, por lo que se exhorta a la población a tomar precauciones.

JGH