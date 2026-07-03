¿Inglaterra usará viagra para aguantar ante México? Esta es la explicación científica

El duelo entre México e Inglaterra por los octavos de final del Mundial 2026 ya comenzó a jugarse fuera de la cancha. Medios británicos aseguran que el cuerpo técnico encabezado por Thomas Tuchel analiza la posibilidad de recurrir al viagra, cuyo principio activo es el sildenafil, para ayudar a los futbolistas a enfrentar los efectos de la altura de la Ciudad de México.

Desde que los Three Lions confirmaron su visita al Estadio Azteca, el propio Tuchel reconoció que la altura de la capital mexicana representa uno de los principales desafíos para su selección. Hasta ahora, el equipo dirigido por Javier Aguirre ha sabido sacar provecho de esas condiciones al vencer a Sudáfrica, Chequia y Ecuador.

De acuerdo con reportes de la prensa inglesa, el sildenafil podría formar parte de la estrategia porque no aparece en la lista de sustancias prohibidas por la Agencia Mundial Antidopaje (WADA), por lo que su uso estaría permitido dentro del reglamento internacional.

Aunque el viagra es conocido principalmente por tratar la disfunción eréctil, el medicamento también se utiliza en algunos pacientes con hipertensión arterial pulmonar. Su función consiste en dilatar los vasos sanguíneos de los pulmones, lo que puede favorecer una mejor oxigenación y disminuir síntomas como el cansancio o los mareos cuando se realiza actividad física en zonas de gran altitud.

Sin embargo, especialistas recuerdan que el consumo de sildenafil no garantiza un mejor rendimiento deportivo ni sustituye la preparación física para competir a más de 2 mil metros sobre el nivel del mar, por lo que su posible uso tendría únicamente un objetivo fisiológico.

La posibilidad de que Inglaterra recurra a este medicamento provocó una ola de reacciones en redes sociales, donde los aficionados mezclaron sorpresa y humor ante la estrategia que buscaría implementar la selección europea antes del esperado choque frente a México este domingo en el Estadio Azteca.