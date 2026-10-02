Rafael Márquez mueve sus piezas para el duelo entre México y Estados Unidos; este sería su XI

La Selección Mexicana tendrá este sábado una de sus pruebas más exigentes de la Fecha FIFA cuando se mida con Estados Unidos en Arizona, un partido que representará una nueva oportunidad para Rafael Márquez de conseguir su primer triunfo como entrenador del conjunto nacional.

El estratega mexicano ya analiza el equipo que utilizará ante el cuadro estadounidense después de sus dos primeros encuentros al frente del Tricolor. En ambos partidos realizó modificaciones importantes: contra Colombia presentó a varios de sus principales elementos, mientras que ante Perú optó por una formación alternativa. Los dos compromisos terminaron con empate 1-1.

Ahora, Márquez tendría contemplado regresar a Raúl "Tala" Rangel como titular. El guardameta no participó desde el inicio en el encuentro anterior, debido a que Óscar García tuvo la oportunidad de debutar con la selección mexicana frente a Perú.

En la defensa, Johan Vásquez y Jesús Gallardo volverían a ocupar un lugar importante dentro del esquema, al tiempo que Israel Reyes y Víctor Guzmán completarían la línea defensiva para enfrentar a uno de los principales rivales del futbol mexicano.

Aunque Gilberto Mora ya se encuentra recuperado, todo apunta a que comenzaría el partido desde la banca. La zona de mediocampo estaría integrada por Luis Romo, Erik Lira y Álvaro Fidalgo, quienes tendrían la responsabilidad de darle equilibrio al equipo y generar opciones de ataque.

Para la ofensiva, Rafael Márquez apostaría por un tridente conformado por Roberto "Piojo" Alvarado, Hirving "Chucky" Lozano y Armando "Hormiga" González. La combinación buscaría generar peligro ante la defensa estadounidense desde los primeros minutos.

El encuentro también tendrá un ingrediente especial por la rivalidad entre ambas selecciones. Aunque se trata de un partido amistoso, ninguno de los dos equipos parece dispuesto a conceder terreno, especialmente Estados Unidos, que llega después de sufrir resultados adversos frente a México en enfrentamientos recientes.

Del otro lado estará Mauricio Pochettino, quien tampoco contará con todos sus futbolistas habituales, pero buscará presentar un equipo competitivo para intentar frenar al conjunto mexicano en territorio estadounidense.

Posible alineación de México contra Estados Unidos

Portero: Raúl "Tala" Rangel.

Defensas: Israel Reyes, Víctor Guzmán, Johan Vásquez y Jesús Gallardo.

Mediocampistas: Luis Romo, Erik Lira y Álvaro Fidalgo.

Atacantes: Roberto "Piojo" Alvarado, Hirving "Chucky" Lozano y Armando "Hormiga" González.

El duelo en Arizona será una nueva oportunidad para que Márquez continúe definiendo su proyecto al frente de la Selección Mexicana y busque un resultado positivo ante uno de los rivales con mayor peso para el futbol nacional.