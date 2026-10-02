¿Qué se celebra hoy 3 de octubre y qué santo se festeja este sábado?

Este sábado 3 de octubre de 2026 el calendario católico dedica la jornada a San Francisco de Borja, religioso español que llegó a convertirse en el tercer superior general de la Compañía de Jesús. Además, la fecha forma parte de los primeros días de octubre, un mes que reúne diversas conmemoraciones internacionales.

¿Qué se celebra hoy 3 de octubre?

El 3 de octubre no cuenta con una de las principales jornadas internacionales oficiales de Naciones Unidas. Entre las fechas internacionales de octubre se encuentran el Día Internacional del Café y el Día Internacional de las Personas de Edad, el 1 de octubre, y el Día Internacional de la No Violencia, el 2 de octubre.

Por ello, para este sábado la celebración que destaca en el calendario religioso es la dedicada a San Francisco de Borja.

¿Qué santo se celebra hoy 3 de octubre?

Este sábado se celebra a San Francisco de Borja, cuya festividad corresponde al 3 de octubre. La Arquidiócesis de México lo incluye expresamente en su calendario para esta fecha.

Francisco de Borja nació en Gandía, España, en 1510, y perteneció a una familia de la nobleza. Antes de dedicarse a la vida religiosa ocupó importantes cargos y fue duque de Gandía y virrey de Cataluña.

Después de enviudar de Leonor de Castro, con quien tuvo ocho hijos, decidió renunciar a sus títulos y propiedades para ingresar a la Compañía de Jesús. Posteriormente fue ordenado sacerdote y asumió distintas responsabilidades dentro de la orden.

En 1565 fue elegido tercer superior general de los jesuitas, cargo desde el que impulsó la expansión y organización de la Compañía de Jesús. Murió en Roma en 1572 y fue canonizado en 1671.

¿Quiénes festejan su santo este 3 de octubre?

De acuerdo con la tradición del santoral católico, este sábado pueden celebrar su onomástico las personas llamadas Francisco, especialmente quienes tienen devoción por San Francisco de Borja.

El santoral de este día también recuerda a otros santos y beatos, entre ellos San Cipriano de Toulon, San Dionisio Areopagita, San Gerardo de Namur, San Hesiquio y San Maximiano de Bagai.