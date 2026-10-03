Brian May lanza Red Special Gin, la ginebra inspirada en su legendaria guitarra

La guitarra que acompañó a Brian May durante buena parte de su trayectoria con Queen ahora tiene una curiosa versión fuera de los escenarios. El músico se unió a la destilería británica Portobello Road Distillery para desarrollar una ginebra inspirada en la emblemática Red Special.

El resultado es Red Special Gin, una bebida en cuya elaboración también participó directamente el guitarrista. May trabajó con los especialistas de la destilería para definir parte de la receta y eligió ingredientes como enebro, raíz de regaliz, salvia y naranja calamansi.

Este último elemento tiene un vínculo especialmente personal con el músico, ya que la naranja calamansi utilizada en la preparación procede de una variedad que Brian May cultiva en su propio invernadero.

Una botella con detalles de la historia de Brian May

La relación con la Red Special no queda únicamente en el nombre de la bebida. El diseño de la botella recupera una estética vintage y añade un elemento que forma parte de la particular historia del guitarrista: una moneda de seis peniques colocada en el tapón.

Brian May es conocido por utilizar este tipo de monedas como púa para tocar la guitarra, una práctica que se convirtió en una de sus características más reconocibles sobre el escenario.

La edición también tendrá un atractivo especial para los coleccionistas. Cada botella será numerada consecutivamente, comenzando con ejemplares reservados para quienes participaron directamente en el proyecto.

El músico conservará la botella marcada con el número 000001, mientras que la 000002 permanecerá en manos de la destilería británica.

¿Cuándo sale a la venta la Red Special Gin?

La Red Special Gin llegará oficialmente al mercado el 8 de octubre de 2026, aunque la preventa ya se encuentra disponible.

La bebida tendrá una graduación alcohólica de 42 por ciento y se ofrecerá en presentaciones de 70 centilitros.

Brian May también destacó que la colaboración busca mantener una relación entre la creatividad detrás de su guitarra y el trabajo artesanal de la destilería. Al presentar el proyecto, el músico hizo un llamado a disfrutar la bebida con responsabilidad.

De esta manera, la Red Special, una guitarra construida por Brian May junto con su padre y convertida en uno de los símbolos de su carrera musical, vuelve a ser protagonista en un proyecto que ahora une la historia de Queen con la elaboración de una bebida de edición especial.