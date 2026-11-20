Autoridades reportan la detención de Fausto Isidro Meza Flores, alias ‘El Chapo Isidro’, quien es señalado por ser uno de los principales narcotraficantes en la zona norte de Sinaloa, también se encuentra en la lista de los más buscados del FBI.

De acuerdo a la información que se tiene, el capo fue detenido en un operativo hecho por las fuerzas federales este viernes 20 de noviembre en el municipio de Guasave, Sinaloa.

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Los operativos en la zona, desencadenaron una serie de enfrentamientos y bloqueos durante la noche de este viernes. Recordemos que, el gobierno de Estados Unidos, ofrecía una recompensa de hasta cinco millones de dólares por datos que ayudaran a su captura.

Autoridades piden a la población quedarse en su casa

Tras los ataques y los bloqueos que tuvieron lugar esta tarde-noche en Guasave, Sinaloa, las autoridades han pedido a la población quedarse en resguardo y no salir a las calles.

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, confirmó que están trabajando para poder restablecer el orden, también le ha dicho a la población que van a ir dando información sobre la situación.

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“Las autoridades del Grupo Interinstitucional están desplegadas en un operativo para restablecer el orden, el cual será informado una vez que concluya el dispositivo de seguridad. La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa mantiene su compromiso de transparencia y mantener informada a la sociedad”

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