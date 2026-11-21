El Tijuana del entrenador uruguayo Sebastián Abreu puso este viernes un pie en los cuartos de final del torneo Apertura 2026 del futbol mexicano, al vencer 1-0 al Atlante en el arranque de la Jornada 17, última fecha de la fase regular.

Los Xoloitzcuintles de Tijuana llegaron a 25 puntos y subieron al sexto lugar. El equipo del "Loco" Abreu quedó en espera de los resultados de cuatro equipos que podrían desplazarlo de zona de clasificación: Santos (25 puntos), Monterrey (24), León (23) y Pachuca (22).

Al momento los cinco equipos clasificados a cuartos de final son Cruz Azul, América, Guadalajara, Atlas y Toluca.

Dirigidos por el mexicano Miguel Herrera, los Potros de Hierro del Atlante se despidieron con 14 unidades en la decimosexta posición en su torneo de regreso a primera división, tras 12 años en la Liga de Expansión. Gilberto Mora, de penal al minuto 77, hizo el gol para la victoria de los Xolos.

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En el estadio Olímpico Benito Juárez, con una pena máxima de último minuto, los Bravos de Juárez empataron 3-3 ante los Zorros del Atlas.

Los Bravos del entrenador argentino Gustavo Lema llegaron a 12 puntos y terminaron el torneo en el decimoctavo y último lugar.

Los Zorros del Atlas llegaron a 28 puntos y tomaron la cuarta posición, ya clasificados a cuartos de final.

En su primer torneo bajo el mando del argentino Hernán Crespo, el Atlas quedó en espera de los resultados de Toluca (27 puntos) y Santos (25).

Víctor Ríos adelantó 1-0 al Atlas con un remate de cabeza tras el cobro de un tiro de esquina al minuto 19'.

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Al 23', también con la testa en un tiro de esquina, el colombiano Óscar Estupiñán firmó el 1-1 para Juárez.

En otro tiro de esquina, al 76', Luca Martínez Dupuy cabeceó el 2-1 para el equipo juarense.

Estupiñán terminó el torneo con nueve goles y tomó el quinto lugar de la clasificación de artilleros.

El colombiano aumentó su cuenta como máximo anotador de los Bravos en primera división con 37 goles.

Juan Sánchez, al 83', emparejó el marcador 2-2, igual de cabeza después de un tiro de esquina.

Elías Montiel marcó el 3-2 para el Atlas con un disparo desde fuera del área, al 90'+3. Al 90'+8, el panameño José Luis Rodríguez selló el 3-3 definitivo con un penal.