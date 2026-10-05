Bruce Willis reaparece junto a su hija Tallulah en una tierna foto tras su boda

Una nueva fotografía familiar permitió ver un momento especialmente cercano entre Bruce Willis y su hija Tallulah Willis, quien decidió compartir con sus seguidores una muestra de cariño hacia el actor de 71 años.

La imagen fue publicada por Tallulah, de 32 años, el lunes 28 de septiembre en Instagram. En ella aparece junto a su padre durante una visita reciente, mientras se inclina para darle un beso en la frente y sostiene con delicadeza su cabeza.

El actor, conocido por películas como Duro de Matar y El Quinto Elemento, aparece con los ojos cerrados mientras recibe el afectuoso gesto de su hija. Tallulah acompañó la fotografía con un breve mensaje: “¡Qué lindo!”.

El momento llamó especialmente la atención porque representa una especie de intercambio de papeles respecto a otras fotografías familiares que la joven ha mostrado anteriormente, en las que Bruce Willis aparece besándola en la cabeza.

La publicación también llega pocas semanas después de uno de los acontecimientos más importantes en la vida personal de Tallulah: su boda con Justin Acee, celebrada el pasado 8 de agosto.

En aquella ocasión, Bruce Willis estuvo presente junto a su familia. Fotografías difundidas por Vogue mostraron al actor compartiendo con los recién casados y participando en algunos momentos de la celebración.

Una de las imágenes, captada en blanco y negro, muestra a Bruce Willis sonriendo mientras mantiene un brazo alrededor de Tallulah, quien se acerca cariñosamente a él. Acee aparece sujetando la otra mano del actor.

La cercanía entre padre e hija adquiere un significado especial debido al estado de salud de Bruce Willis, cuya familia confirmó primero su diagnóstico de afasia en 2022 y posteriormente el de demencia frontotemporal en 2023.

La demencia frontotemporal comprende un conjunto de enfermedades que afectan principalmente los lóbulos frontal y temporal del cerebro y pueden provocar alteraciones en el lenguaje, las emociones, la conducta y la personalidad. Por su parte, la afasia afecta la capacidad para comunicarse, comprender o utilizar el lenguaje.

la foto postboda

Tallulah ha hablado públicamente sobre el proceso que atraviesa su familia y ha dejado claro que mantenerse cerca de su padre es una parte importante de su vida. A finales de agosto explicó que el estado de Bruce Willis se mantenía en una situación similar a la de su última actualización, algo que consideraba positivo.

La joven también ha contado que visitar a su padre y pasar tiempo con él forma parte de su rutina. Para afrontar esos encuentros, explicó que procura llegar con una actitud abierta y encontrarse emocionalmente preparada para cada visita.

La familia de Bruce Willis se ha mantenido cercana durante esta etapa. El actor tiene cinco hijas: Rumer, Scout y Tallulah, fruto de su relación con Demi Moore, además de Mabel y Evelyn, nacidas de su matrimonio con Emma Heming Willis.

Tallulah ha sido particularmente abierta al hablar sobre el impacto que la enfermedad de su padre ha tenido en ella. En 2024 reconoció que existen momentos difíciles, aunque también destacó el enorme cariño que permanece dentro de su familia.

Para la hija menor de Demi Moore y Bruce Willis, esta experiencia también le ha dejado una enseñanza personal: valorar el tiempo compartido y no dar por sentado los momentos junto a las personas que ama.