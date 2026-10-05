Suspenden 29 negocios de comida en Campeche por irregularidades sanitarias

Al menos 29 establecimientos dedicados a la venta de alimentos y bebidas han sido suspendidos temporalmente en Campeche durante 2026, luego de que verificadores sanitarios detectaran irregularidades que podrían representar un riesgo para los consumidores.

La Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Campeche (Copriscam) mantiene vigilancia sobre restaurantes, negocios de comida y establecimientos que comercializan productos perecederos, principalmente ante las altas temperaturas, que aceleran la descomposición de los alimentos y elevan el riesgo de enfermedades gastrointestinales.

Luis Humberto López López, director general del organismo, señaló que durante el año se realizan más de 800 visitas de verificación, en las que se revisan las condiciones de almacenamiento, preparación y venta de los productos, además de la higiene de las personas encargadas de manipularlos.

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Entre los alimentos que requieren especial atención durante los días de intenso calor se encuentran los productos cárnicos, frutas, verduras, salsas, tomate y pico de gallo, debido a que pueden deteriorarse rápidamente cuando permanecen durante periodos prolongados a temperaturas inadecuadas.

Las 29 suspensiones aplicadas hasta ahora son medidas temporales y no necesariamente cierres definitivos. Se imponen cuando los verificadores encuentran condiciones que representan un posible riesgo sanitario y pueden levantarse una vez que los propietarios corrijan las irregularidades y acrediten el cumplimiento de las disposiciones correspondientes.

“Lo importante es que se regularicen los establecimientos”, indicó López López, quien explicó que las inspecciones buscan disminuir los riesgos para la población y garantizar que los productos sean preparados y comercializados en condiciones adecuadas.

Las verificaciones también alcanzan a puestos donde se venden frutas, verduras y carnes, además de restaurantes y comercios que preparan alimentos para consumo inmediato.

Ante las temperaturas elevadas, la autoridad sanitaria pidió a comerciantes reforzar la limpieza, refrigeración y conservación de los productos, además de evitar que los alimentos permanezcan demasiado tiempo a temperatura ambiente.

Para los consumidores, la recomendación es mantener un correcto lavado de manos, lavar y desinfectar frutas y verduras, comprobar que las carnes estén completamente cocidas y prestar atención al aspecto, olor y condiciones de conservación de los productos antes de consumirlos.

Las medidas buscan contener el incremento de enfermedades diarreicas e infecciones gastrointestinales, cuyo riesgo aumenta durante la temporada de calor debido a que las altas temperaturas favorecen el deterioro y contaminación de los alimentos.